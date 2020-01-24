Kara dayanamayan festival çadırı çöktü, 2 araç altında kaldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kara dayanamayan festival çadırı çöktü, 2 araç altında kaldı - Son Dakika

Kara dayanamayan festival çadırı çöktü, 2 araç altında kaldı

6 saat önce

Rize'nin Ardeşen ilçesinde iki araç kar nedeniyle çöken festival çadırının altında kaldı.

Kara dayanamayan festival çadırı çöktü, 2 araç altında kaldı, System.String[]

Rize'nin Ardeşen ilçesinde iki araç kar nedeniyle çöken festival çadırının altında kaldı.


Ardeşen ilçesinde 2018 yılında yapılan festival çadırı, dün gece başlayan yoğun kar yağışının ardından büyük bir gürültüyle çöktü. Gençlik Parkı Projesi kapsamında Ardeşen Belediyesi tarafından ihale ile yaptırılan çadırın çökmesiyle 2 araç göçük altında kaldı. Araçlar sahipleri tarafından çadır bıçakla kesilerek çıkarıldı.


Çadır çöktüğü sırada karşısındaki kahvede oturan Özcan Gürsal, "Kahvede oturuyordum, bir anda büyük bir ses duydum. Dışarıya çıktım baktım ki çadır çökmüş, altında insan ve araçlar vardı ama çok şükür bir zarar yok, kimseye bir şey olmadı" dedi. - RİZE

Ardeşen, Rize, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:00 Kaynak: İHA
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