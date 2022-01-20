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Kara dayanamayan geri dönüşüm fabrikasının çatısı çöktü - Son Dakika

Kara dayanamayan geri dönüşüm fabrikasının çatısı çöktü

20.01.2022 23:06

Kara dayanamayan geri dönüşüm fabrikasının çatısı çöktü Fırtına çöken çatıyı yerinden kaldırdı Kahramanmaraş'ta inşaat aşamasında olan geri dönüşüm fabrikasının çatısı yağan kara dayanamayarak çöktü.

Kara dayanamayan geri dönüşüm fabrikasının çatısı çöktü

Fırtına çöken çatıyı yerinden kaldırdı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta inşaat aşamasında olan geri dönüşüm fabrikasının çatısı yağan kara dayanamayarak çöktü.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Eğemenlik Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasının inşaat alanında meydana geldi. Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm sektöründe faaliyet göstermek için inşaat çalışmasına başlayan Elkay Geri Dönüşüm fabrikasının inşaat alanının çatısı yağan karın ağırlığına dayanamayarak büyük bir gürültüyle çöktü. Kar ile beraber şiddetli fırtına da çatıyı yerinden kaldırdı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Fabrikanın içindeki pres makinalarının ve zarar gören büyük çatı ile beraber, yaklaşık 3 milyon liralık hasar oluştuğu belirtildi.

İş yeri ortaklarından Duran Genç, "Biz burayı Mehmet Yurdakal arkadaşımız ile birlikte yatırım yapmış ve geri dönüşüm sektörü adına çalışmamızı yapacaktık. Ancak yağan kar ve bugünkü fırtına nedeniyle fabrikamızın çatısı tamamen çöktü. Herhangi bir cana zarar gelmediği için mutluyuz. Devletimiz de insanlarımız da bizlerde çok güçlüyüz. Özellikle Cumhurbaşkanımız, yatırımcıya özellikle istihdam sağlayan yatırımcılara destek sağlıyor geri dönüşüm üzerine yapmış olduğumuz fabrikamızda yaklaşık 3 milyon arası zararımız var. Allah büyüktür tekrar yapmaya çalışacağız" dedi.

Kara dayanamayan geri dönüşüm fabrikasının çatısı çöktü
Kara dayanamayan geri dönüşüm fabrikasının çatısı çöktü
Kara dayanamayan geri dönüşüm fabrikasının çatısı çöktü

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Kahramanmaraş, geri dönüşüm, Fırtına, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kara dayanamayan geri dönüşüm fabrikasının çatısı çöktü - Son Dakika
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