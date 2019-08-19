Son Dakika Haberleri: Kara deliğin nötron yıldızını yuttuğu ilk kez tespit edildi
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Kara deliğin nötron yıldızını yuttuğu ilk kez tespit edildi

1 saat önce

Bilim insanları, ilk kez bir kara deliğin nötron yıldızını yuttuğunu tespit ettiklerini açıkladı.

Kara deliğin nötron yıldızını yuttuğu ilk kez tespit edildi, System.String[]
Bilim insanları, ilk kez bir kara deliğin nötron yıldızını yuttuğunu tespit ettiklerini açıkladı.
Phys.org sitesinin haberine göre, Avustralya Ulusal Üniversitesi araştırmacıları başta olmak üzere uzay bilimciler, boyutları Güneş'in iki katına ulaşabilen nötron yıldızlarından birinin kara delik tarafından yutulduğunu ilk kez gözlemlediklerini belirtti.
ABD ve İtalya'daki kütle çekim dalgası keşif makineleri, 14 Ağustos 2019'da Dünya'dan 1,2 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir felaketin dalgalarını tespit etti.
Araştırma ekibinden Profesör Susan Scott, yaklaşık 900 milyon yıl önce bir kara deliğin oldukça yoğun nötron yıldızını yuttuğunu tespit ettiklerini ancak tam görüntünün alınamadığını dile getirdi.
İki maddenin de boyutlarını anlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Scott, daha önce tespit edilen en küçük kara deliğin Güneş'in beş, en büyük nötron yıldızının da Güneş'in iki katı büyüklüğünde olduğunu söyledi.
Profesör Scott, kara deliğin nötron yıldızını yuttuğuna dair bulgularına rağmen aksi bir durumun da ihtimal dahilinde olduğunu vurgulayarak "Ancak çok ama çok az merak uyandıran bir olasılık daha var: Yutulan nesnenin evrende daha önce hiç tesadüf etmediğimiz çok ufak boyuta sahip bir kara delik olması. Bu gerçekten bize harika bir teselli ödülü olurdu." ifadelerini kullandı.
Avustralya Ulusal Üniversitesi bilim insanlarının önderlik ettiği çalışma, Lazer İnterferometre Kütle Çekim Dalga Gözlemevi (LIGO) iş birliğinde gerçekleşti.
İtalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:30 Kaynak: AA
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