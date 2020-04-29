Kara delik çiftinin karmaşık dansının zamanlamasının hassas tahmini yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kara delik çiftinin karmaşık dansının zamanlamasının hassas tahmini yapıldı - Son Dakika

Kara delik çiftinin karmaşık dansının zamanlamasının hassas tahmini yapıldı

6 saat önce

Gök bilimciler, iki büyük kara deliğin karmaşık dansının zamanlamasının ince hesabını yapmayı başardı.

Kara delik çiftinin karmaşık dansının zamanlamasının hassas tahmini yapıldı, System.String[]

Gök bilimciler, iki büyük kara deliğin karmaşık dansının zamanlamasının ince hesabını yapmayı başardı.

Science Daily'nin haberine göre, biri Güneş'in kütlesinin 18 milyar kat büyüklüğünde, diğeri Güneş'ten 150 milyon kat büyük iki kara deliğin karşılıklı etkileşimlerinin hassas tahmini, bu gizemli kozmik objelerin fiziksel özellikleri hakkındaki gizli detayları açığa çıkardı.

Gök bilimcilerin bu ince hesabı, Dünya'dan 3,5 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan ve OJ 287 ismi verilen kara delik ikilisinin uzay zamanda bükme etkilerini dahil ederek ve daha büyük olanın, pürüzsüz bir yüzeye sahip olduğunu varsayarak yaptığı belirtildi.

Sofistike modelle kara delik ikilisinden yükselen parlama 4 saat içinde öngörüldü

Uzun süredir kara delik ikilisinden her 12 yılda 2 kez ani parlama yükseldiğini fark eden gök bilimciler, bu sıra dışı durum için en iyi açıklamanın, küçük olanın, rutin aralıklarla daha büyük eşinin etrafındaki gaz ve toz diskinin içine dalması olarak açıkladı. Bu süreçte sarmal maddenin olağanüstü sıcaklıklara ulaştığı belirtildi.

Öte yandan 12 yılda iki kez meydana gelen bu parlamaların düzensiz olduğu, bazen aralarında bir yıl, bazen de 10 yıl bulunduğu belirlendi.

Finlandiya'da Turku Üniversitesinden Profesör Mauri Valtonen, küçük kara deliğin yörüngesinin devindiğini, bu nedenle çarpmaların zamanlamalarının değişkenlik gösterdiğini söyledi.

Gök bilimciler, küçük kara deliğin büyük olan eşi çevresinde izlediği bu karmaşık yolu, çok sofistike bir model içinde tanımladı.

2010 yılında bu parlamaları 1 ila 3 hafta içinde öngörebilen model, Aralık 2015'te kendisini doğrularken, Tata Temel Araştırma Enstitüsünden bir grup bilim insanı, 2018'de geliştirdikleri sofistike model ile bunu 4 saat içinde öngörebildiklerini duyurdu.

Bilim insanlarının bu iddiası, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) kızılötesi uzay teleskobu Spitzer'ın 31 Temmuz 2019'daki gözlemiyle doğrulandı.

Modelle ve bu yıl başında emekliye ayrılan Spitzer'ın gözlemleriyle ilgili ayrıntılar "Astrophysical Journal Letters" dergisinde yayımlandı.

Kara delik ikilisinde bundan sonraki parlamaların, 2022, 2033 ve 2034 yıllarında meydana geleceği belirtildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 02:50 Kaynak: AA


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