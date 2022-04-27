Kara-deniz Ticaret Koridoru 107 Ülke ve Bölgeyi Birbirine Bağlıyor - Son Dakika
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Kara-deniz Ticaret Koridoru 107 Ülke ve Bölgeyi Birbirine Bağlıyor

27.04.2022 21:44
Kara-deniz Ticaret Koridoru 107 Ülke ve Bölgeyi Birbirine Bağlıyor

CHONGQİNG, 27 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi yönetiminin verdiği bilgiye göre, ticaret ve lojistik geçidi olan Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru, erişimini 107 ülke ile bölgedeki 315 limana genişletti.

CHONGQİNG, 27 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi yönetiminin verdiği bilgiye göre, ticaret ve lojistik geçidi olan Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru, erişimini 107 ülke ile bölgedeki 315 limana genişletti. Singapur ve Çin'in batısındaki eyalet düzeyindeki bölgeler tarafından ortaklaşa inşa edilen koridorun operasyon merkezi Chongqing'de yer alıyor.

Belediye yönetiminin liman ve lojistik yetkililerinden Hu Hongbing, 2022'nin ilk çeyreğinde 4,4 milyar yuan (670,8 milyon ABD doları) değerindeki yaklaşık 26.000 TEU'luk (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) malın geçit aracılığıyla taşındığını söyledi. Hu'nun verdiği bilgiye göre taşımacılık hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,2 artarken, taşınan malların değeri de yüzde 23,2 yükseldi. Hu'nun verdiği bir diğer bilgiye göre de, Chongqing'den Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru aracılığıyla taşınan konteynerlerin sayısı, 2017'deki açılışta 3.000'den azdı ancak 2021'e gelindiğinde 112.000'e çıktı. Bu dönemde taşınan malların değeri de 580 milyon yuandan 18,7 milyar yuanın üzerine yükseldi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Chongqing, Ticaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Kara-deniz Ticaret Koridoru 107 Ülke ve Bölgeyi Birbirine Bağlıyor - Son Dakika


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