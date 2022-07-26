Kara-deniz Ticaret Koridoru 5 Yıldır Çin-Asean Entegrasyonunu Hızlandırıyor - Son Dakika
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Kara-deniz Ticaret Koridoru 5 Yıldır Çin-Asean Entegrasyonunu Hızlandırıyor

26.07.2022 15:57
Kara-deniz Ticaret Koridoru 5 Yıldır Çin-Asean Entegrasyonunu Hızlandırıyor

NANNİNG, 26 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesinden yola çıkan bir yük treni olan X9575, Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Qinzhou Limanı Doğu İstasyonu'na Pazartesi günü vardı.

NANNİNG, 26 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesinden yola çıkan bir yük treni olan X9575, Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Qinzhou Limanı Doğu İstasyonu'na Pazartesi günü vardı. Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nun bir parçası olan kara-deniz yük hattı üzerinde bulunan bölgelerden gelen otomobil parçaları, kimyasallar ve Çin turşularının yüklü olduğu X9575, yükünün Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'ne (ASEAN) giden gemilere transfer edileceği Qinzhou Limanı'nda aktarma yapacak. İstasyonun müdür yardımcısı Liang Yu, "Eskiden batı bölgelerimizden gelen malların Yangtze Nehri üzerinden deniz yoluyla ASEAN ülkelerine ulaşması yaklaşık bir ay sürerdi" dedi.

Liang, artık Chongqing'den sevk edilen yüklerin Vietnam'a koridor üzerinden sadece dört gün içinde teslim edilebildiğini söylüyor. 2017 yılında hizmete giren Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru Çin'in batısındaki eyaletler ile ASEAN ülkeleri tarafından ortaklaşa inşa edilen ticari ve lojistik bir geçiş konumunda bulunuyor. Chongqing'in ulaşım merkezi olduğu koridor Guangxi'nin Beibu Körfezi'ndeki limanlarını kullanarak Singapur ve diğer ASEAN ülkelerindeki limanlara ulaşıyor ve Çin'in batısındaki kentlerden kalkarak Orta Asya, Güney Asya ve Avrupa'ya giden Çin-Avrupa yük trenlerine bağlanıyor. Çin Demiryolları Nanning Grubu Limited Şirketi'ne göre koridor üzerinden demiryoluyla karma taşımacılık yapan yük trenleriyle bu yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,4 artışla 379.000 TEU (bir TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) konteyner taşındı.

Çin'de 14 eyalet düzeyinde bölgeyi kapsayan koridorun erişimi, 107 ülke ve bölgede bulunan 319 limana ulaşacak şekilde genişledi. Guangxi eyaletinin merkezi Nanning'de bu ay başında düzenlenen 12. Pan- Beibu Körfez Ekonomik İşbirliği Forum'unda konuşan Endonezya Denizcilik ve Yatırım Koordinasyon Bakanlığı'na bağlı Deniz Egemenliği ve Enerjiden sorumlu müdür yardımcısı Basilio Dias Araujo koridorun Çin ve ASEAN arasındaki bağlantı açısından daha fazla fırsatı beraberinde getirdiğini söyledi. Basilio bir deniz ülkesi olan Endonezya'nın koridorun inşasına katılarak Beibu Körfez Limanı da dahil güzergah hattındaki limanlarla işbirliğini güçlendirmekten mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi. Qinzhou, Fangcheng ve Beihai limanlarını bünyesinde barındıran Beibu Körfez Limanı, Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nda önemli bir transit noktası olarak hizmet veriyor. Liman'ın yük iş hacmi yılın ilk yarsısında yıllık yüzde 6,95 artış kaydederek 139 milyon tona yükseldi. Beibu Körfez Limanı Grubu'na göre söz konusu dönemde limanda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,4 artışla 3,2 milyon TEU konteyner işlemden geçti.

SITC Konteyner Hatları Limited Şirketi, koridorun hızlı gelişimi ve Çin-ASEAN ticari işbirliğinin derinleşmesi sayesinde Beibu Körfez Limanı'nda ticari bir patlama yaşadı. SITC'nin Nanning'deki iştirakinin genel müdürü Li Chaofei, "Vietnam'ın Haiphong kentine bu yıl iki yeni rota açtık" dedi. Çin'in Gansu eyaleti ticareti artırmak ve ikili ilişkileri güçlendirmek için Nisan ayında Tayland ile bir mutabakat zaptı imzaladı. Tayland Başbakan Yardımcısı ve Ticaret Bakanı Jurin Laksanawisit, Gansu'nun koridorun ayrılmaz bir parçası olduğunu ve mutabakat zaptının imzalanmasının Tayland'ın bölge içinde ekonomiyi daha da geliştirme ve koridor aracılığıyla müşterek refahı gerçekleştirme umudunu yansıttığını söyledi. Resmi veriler Çin'in koridor üzerinde bulunan bölge ve kentleriyle ASEAN arasında geçtiğimiz beş yıldaki ticaret hacminin artmaya devam ederek 2017'deki 58,9 milyar ABD dolarından 2021 yılında 107,7 milyar ABD dolarına ulaştığını gösteriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Körfez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara-deniz Ticaret Koridoru 5 Yıldır Çin-Asean Entegrasyonunu Hızlandırıyor - Son Dakika

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