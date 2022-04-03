Kara-deniz Ticaret Koridoruna, Hint Okyanusu'na Giden Yeni Bir Doğrudan Rota Eklendi - Son Dakika
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Kara-deniz Ticaret Koridoruna, Hint Okyanusu'na Giden Yeni Bir Doğrudan Rota Eklendi

03.04.2022 16:12
Kara-deniz Ticaret Koridoruna, Hint Okyanusu'na Giden Yeni Bir Doğrudan Rota Eklendi

CHONGQİNG, 3 Nisan (Xinhua) — Güzergahın, motosiklet parçaları taşıyan ilk demiryolu-deniz taşımacılığı yük treni, Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nden Cumartesi günü ayrıldı. İlk olarak demiryoluyla Laos'un başkenti Viyentiyan'a ulaşacak olan tren, karayolları aracılığıyla Tayland'a geçecek ve son olarak da Myanmar'ın Yangon kentine varacak. Ticaret koridorunun operatörünün verdiği bilgiye göre, yaklaşık 10 ila 14 günde Yangon'a ulaşması […]

Kara-deniz Ticaret Koridoruna, Hint Okyanusu'na Giden Yeni Bir Doğrudan Rota Eklendi

CHONGQİNG, 3 Nisan (Xinhua) — Güzergahın, motosiklet parçaları taşıyan ilk demiryolu-deniz taşımacılığı yük treni, Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nden Cumartesi günü ayrıldı. İlk olarak demiryoluyla Laos'un başkenti Viyentiyan'a ulaşacak olan tren, karayolları aracılığıyla Tayland'a geçecek ve son olarak da Myanmar'ın Yangon kentine varacak.

Ticaret koridorunun operatörünün verdiği bilgiye göre, yaklaşık 10 ila 14 günde Yangon'a ulaşması beklenen yeni yük taşıma hizmeti, Yangtze Nehri üzerinden doğudaki kıyı kentlerine giderek ardından denize açılan geleneksel rotaya kıyasla lojistik süresini 20 günden fazla azaltacak. Geçen yılın sonu itibariyle, ticaret koridoru aracılığıyla ulaşılabilecek varış noktalarının sayısı, dünya genelinde 107 ülke ve bölgedeki 315 limana genişletildi. Taşıdıkları mal hacmi açısından geçen yıla göre değerlendirildiğinde, 2021'de Chongqing'den yola çıkan demiryolu-deniz ulaşımı yük trenleri yüzde 60, sınır-ötesi karayolu servis otobüsleri yüzde 17 ve uluslararası demiryolu intermodal yük trenleri yüzde 30 büyüme kaydetti.

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Chongqing, Ticaret, Tayland, Nisan, Genel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Genel Kara-deniz Ticaret Koridoruna, Hint Okyanusu'na Giden Yeni Bir Doğrudan Rota Eklendi - Son Dakika


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