Kara devriyesine saatler kala sınıra zırhlı araç sevkiyatları sürüyor
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Kara devriyesine saatler kala sınıra zırhlı araç sevkiyatları sürüyorŞANLIURFA - ABD ile birlikte Fırat'ın doğusunda oluşturulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında kara devriyesine saatler kala Suriye sınırına zırhlı araç sevkiyatları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 11:04 Kaynak: İHA
Kara devriyesine saatler kala sınıra zırhlı araç sevkiyatları sürüyor
ŞANLIURFA - ABD ile birlikte Fırat'ın doğusunda oluşturulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında kara devriyesine saatler kala Suriye sınırına zırhlı araç sevkiyatları devam ediyor.
ABD ile Türkiye arasında müşterek olarak oluşturulması planlanan Güvenli Bölge için yapılan çalışmalar kapsamında, Fırat'ın doğusunda ilk kara devriyesi yarın gerçekleştirilecek. Devriye öncesi Şanlıurfa'nın Akçakale ve Suruç ilçesinin sınır karakollarına zırhlı araç sevkiyatları yapıldı. Zırhlı araçların Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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