"Kara elmas"ın satışından 2020 yılında 303 milyon 381 bin lira gelir elde edildi

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), geçen yıl 697 bin 199 ton kömür satarak 303 milyon 381 bin lira gelir elde etti.

Türkiye'nin önemli kömür üretim merkezlerinden Zonguldak'ta, TTK'ye bağlı Karadon, Kozlu, Üzülmez, Amasra ve Armutçuk maden ocaklarında üretilen taş kömürü, Çatalağzı Termik Santrali'nin yanı sıra demir çelik fabrikaları, kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlara satılarak ülke ekonomisine kazandırılıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında üretimin 30 Mart 2020'de durdurulmasının ardından ocaklarda tamir, bakım, su hatları ve gaz kontrolü yapıldı, 1 Haziran'da normalleşme dönemine girilmesiyle faaliyet yeniden başladı.

Karadon, Kozlu, Üzülmez, Amasra ve Armutçuk maden ocaklarında üretilen taş kömürü sayesinde kurum, geçen yıl ocak-aralık döneminde 697 bin 199 ton kömür satarak 303 milyon 381 bin lira gelir elde etti.

"Kömürümüzün önemi çok büyük"

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, AA muhabirine, kömürün kent için vazgeçilmez bir değer olduğunu, madencilerin taş kömürünü gün ışığına çıkarmak için emek vermeye devam ettiğini söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle zor bir yıl geçirdiklerini anlatan Yeşil, "Geçen yıl salgın nedeniyle bu kadar zorluğa rağmen yerin altındaki cevheri yer üstüne çıkarmak ve ülke ekonomisine katmak için işçi arkadaşlarımız mücadele verdiler. İleride bu rakamların çok üstüne çıkacağımıza inanıyoruz." dedi.

Yeşil, kömürün öneminin çok büyük olduğunu vurgulayarak, "Çünkü Türkiye'de taş kömürü bir tek Zonguldak'ta çıkıyor. Salgın sürecine rağmen özveriyle çalışan madencilere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.