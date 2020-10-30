"Kara elmas"ın satışından 9 ayda 189 milyon 900 bin lira gelir - Son Dakika

"Kara elmas"ın satışından 9 ayda 189 milyon 900 bin lira gelir

30.10.2020 11:07

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), ocak-eylül döneminde 422 bin 890 ton kömür satarak 189 milyon 900 bin lira gelir elde etti.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), ocak-eylül döneminde 422 bin 890 ton kömür satarak 189 milyon 900 bin lira gelir elde etti.

AA muhabirinin, TTK Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Karadon, Kozlu, Üzülmez, Amasra ve Armutçuk maden ocaklarında üretilen taş kömürü, Çatalağzı Termik Santrali'nin yanı sıra demir çelik fabrikaları, kamu kurum ve kuruluşlarıyla vatandaşlara satılarak ülke ekonomisine kazandırılıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında üretimin 30 Mart'ta durdurulmasının ardından ocaklarda tamir, bakım, su hatları ve gaz kontrolü yapıldı, 1 Haziran itibarıyla da faaliyete başlanmasıyla TTK'nin kömür satışlarında artış oldu.

Karadon, Kozlu, Üzülmez, Amasra ve Armutçuk maden ocaklarında üretilen taş kömürü sayesinde kurum, ocak-eylül dönemini kapsayan 9 aylık süreçte 422 bin 890 ton kömür satarak 189 milyon 900 bin 510 lira gelir elde etti.

Bu dönemde TTK'ye bağlı Karadon, Kozlu, Üzülmez, Amasra ve Armutçuk maden ocaklarında 849 bin 972 ton satılabilir taş kömürü üretildi.

"Kömürü ülkemiz ekonomisine kazandırmak için mücadele veriyoruz"

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, AA muhabirine, taş kömürünün ekonomiye kazandırılması misyonunu madenciler olarak en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Yeşil, pandemi sürecinde birçok çalışanın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının yanı sıra temaslı olanların da izolasyona alınmasına rağmen üretim kültüründe bir eksiklik olmadığını dile getirerek, madenciler olarak ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

Madenciler olarak kömürü üreterek ekonomiye kazandırmaya çalıştıklarını anlatan Yeşil, "Türkiye'de, Zonguldak'taki gibi bir taş kömürü başka yerde yok. Buradan çıkan kömür çelik üretimi için vazgeçilmez bir üründür. Bu kömürü çıkararak ülkemiz ekonomisine kazandırmak için var gücümüzle mücadele veriyoruz. Türkiye'nin taş kömürüne, kentin de istihdama ihtiyacı var." diye konuştu.

Yeşil, kurumun pazar sıkıntısı çekmediğine işaret ederek, havzada 1 milyar tonun üzerinde taş kömürü olduğunun tahmin edildiğini, üretimi artırarak ülke sanayisinin ihtiyacına katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Türkiye Taş Kömürü, Türkiye, Kömür, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Kara elmas'ın satışından 9 ayda 189 milyon 900 bin lira gelir - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Mesut Yılmaz'ın hayatındaki en acı olay! Oğlunun ölümünden sonra bir daha toparlanamadı Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 501 liradan işlem görüyor Son Dakika! Mesut Yılmaz'ın vefatıyla ilgili hastaneden ilk açıklama: Yaklaşık 2 yıldır kanser tedavisi görüyordu Dolar 8,34 ile rekor tazeledi Fransa'yı kana bulayan Tunuslu mültecinin ilk görüntüsü ortaya çıktı Prof. Dr. Ceyhan: Önceden neredeyse hiç görülmeyen çocuk vaka sayıları toplumda oldukça arttı Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer hayatını kaybetti Aşk yaşadıkları konuşulan Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan aynı eve girerken yakalandı
Son 16 golün 10'unu bizim çocukların attığı Lille, Avrupa'da bir ilki başardı Son 16 golün 10'unu bizim çocukların attığı Lille, Avrupa'da bir ilki başardı         
11:28
Mesut Yılmaz'ın hayatını kaybetmesinin ardından siyasilerden başsağlığı mesajı yağıyor Mesut Yılmaz'ın hayatını kaybetmesinin ardından siyasilerden başsağlığı mesajı yağıyor         
11:04
Barcelona başkan adayı Victor Font, takımın başına Guardiola'yı getirip Messi'yi ikna edecek formülü buldu Barcelona başkan adayı Victor Font, takımın başına Guardiola'yı getirip Messi'yi ikna edecek formülü buldu         
10:48
Son Dakika! Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! Kıdemli albay öldürüldü Son Dakika! Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! Kıdemli albay öldürüldü         
10:33
Son Dakika! Eski Başbakan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti Son Dakika! Eski Başbakan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti         
09:56
Trafikte ilginç anlar: Motosikleti at sürer gibi 'kamçılayan' vatandaş cep telefonu kamerasına yansıdı Trafikte ilginç anlar: Motosikleti at sürer gibi 'kamçılayan' vatandaş cep telefonu kamerasına yansıdı         
09:51
Sokakta karşılaştığı eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide kendini astı Sokakta karşılaştığı eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide kendini astı         
09:23
Didem Arslan Yılmaz, 30 yıldır eşine şiddet uygulayan adamı stüdyodan kovdu Didem Arslan Yılmaz, 30 yıldır eşine şiddet uygulayan adamı stüdyodan kovdu         
07:45
Scarlett Johansson, komedyen Colin Jost ile evlendi Scarlett Johansson, komedyen Colin Jost ile evlendi         
03:27
11 yaşındaki erkek çocuğunu ağaca bağlayarak istismar etmeye çalışan sapık, bir ilçeyi ayaklandırdı 11 yaşındaki erkek çocuğunu ağaca bağlayarak istismar etmeye çalışan sapık, bir ilçeyi ayaklandırdı         
23:55
Selçuk Bayraktar'dan yerli üretim uçak motoruna ilişkin heyecanlandıran paylaşım: Dünyanın en iyisi Selçuk Bayraktar'dan yerli üretim uçak motoruna ilişkin heyecanlandıran paylaşım: Dünyanın en iyisi         
21:03
Ekranlara iddialı giriş yapan Şeref Sözü dizisi, 4. bölümde final yapıyor Ekranlara iddialı giriş yapan Şeref Sözü dizisi, 4. bölümde final yapıyor         
20:00
Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine bir tepki de Yunanistan'dan geldi: Saldırgan ve hakaret edici Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine bir tepki de Yunanistan'dan geldi: Saldırgan ve hakaret edici         
18:37
Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı         
18:07
Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı         
17:17
Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım         
15:39
Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı         
12:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2020 11:35:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Kara elmas"ın satışından 9 ayda 189 milyon 900 bin lira gelir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei