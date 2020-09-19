Kara elmasın satışı başladı

Doğalgazın yaygınlaşması satışlarını yüzde 50 düşürdü

GAZİANTEP - Gaziantep'te kara elmas diye tabir edilen kömürün satışı başladı. Kömür satışı yapan esnaf doğalgazın yaygınlaşması ile sektörlerinde yüzde 50 azalma olduğunu söyledi.

Gaziantep'te kış aylarına girilmedi ama vatandaşlar kışın hazırlıklarına şimdiden başladı. Kışın yaklaşmasıyla beraber kömür satışı yapan esnaflarda özellikle ithal kömürün satışına başladı. Geçen sene ile bu sene arasında fiyat olarak bir farkın olmadığını ifade eden satıcılar, doğal gaz kullanımının artmasıyla satışlarının her geçen yıl daha da azaldığını vurguluyor.

En iyi kömür, ithal kömür

20 yıldır kömür satışı yapan İbrahim İnce, en iyi kömürün ithal kömür olduğunu söyleyerek, "Kaliteli kömür aslında yakmadan anlaşılmaz. Kaliteli kömürün fiyatı bu sene bin 100 ila bin 200 arasında değişiyor. Piyasada 800 liraya yerli kömür satıyorlar, yerli kömürde karbonmonoksit yüksek olduğu için zehirlenme riski artıyor. İthal kömür daha iyi yanıyor. Vatandaşlarda ithal kömürden memnun. En iyi ithal kömür Güney Afrika ve Rusya'dan geliyor. Biz yüzde yüz ithal kömür satıyoruz" dedi.

Kömür satışları başladı

Kömür satışlarının başladığını ifade eden İnce, " Şuan kömür satışlarımız başladı. Bizim bu bölgede kış gelmeden önce vatandaşlar bulgurunu, simidini, zeytinyağını nasıl alıyorsa kömürünü de alıyor. Kışın kömür fiyatları biraz daha pahalı oluyor" şeklinde konuştu.

"50 ton sevkiyatımız oluyor"

Sezonlarının açıldığını ifade eden kömürcü esnafı Orhan Ergin ise, "Sezonumuz yeni açıldı. Günlük yaklaşık 50 ton kömür sevkiyatı yapıyoruz. Kömürün kışın fiyatı daha ucuz oluyor. Geçen sene ile bu sene arasında fiyat farkı yok. Bu sene kömürün tonu bin 200 TL civarındadır. İthal kömür tabi bu en iyi kömür Güney Afrika ve Rus kömürüdür. Şanlıurfa Kahramanmaraş, Osmaniye ve Adıyaman'a gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

Doğalgaz yüzde 50 bizi etkiledi

Doğalgazın kendilerini olumsuz etkilediğini ifade eden Ergin, "Satış fiyatımız geçen seneyle aynı ancak pandemi dolayısıyla satışlarımız azaldı. Zaten doğalgazın yaygınlaşmasıyla satışlarımız eskiye göre yüzde 50 azaldı" diye konuştu.

Piyasada ithal kömür bin 100 ila bin 200 arasında satılırken yerli kömürün ise 800 ile bin TL arasında değişiyor.