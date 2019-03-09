Kara Fatma'ya Lakabını Mustafa Kemal Verdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce 6.'sı düzenlenen Milli Mücadelede Servetiye Cephesi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü tarih Sempozyumunun ilk özel oturumunda Milli Mücadelenin önemli kahramanı "Kara Fatma" lakaplı Fatma Seher hanımın hayatına yer verildi. Kara Fatma'nın kurgusal değil, gerçek bir kahraman olduğu ifade edilirken, ''Kara'' lakabını bizzat Mustafa Kemal'in verdiği anlatıldı.

"KARA FATMA" TİYATRO OYUNU

"Tiyatro Sanatı Perspektifinden Milli Mücadelede Fatma Seher" konu başlıklı oturuma Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Yayın Yönetmeni Fatih Sevdi başkanlık yaptı. Oturuma konuşmacı olarak Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Türel Ezici, Anadolu Üniversitesi'nden Doç. Dr. Mustafa Sekmen ve tiyatro oyuncusu Nursel Çeliktürk katıldı.

AKADEMİSYENLERDEN DESTEK ALDIK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Yayın Yönetmeni Fatih Sevdi, "Şehir Tiyatroları olarak ilk kez bu sempozyumda yer alıyoruz. Şehir Tiyatroları olarak 'Kara Fatma' oyununu sahneye taşıdık. Sahneye taşıdığımız Kara Fatma tarihsel bir gerçeği yansıttığı için akademisyenlerden destek aldık. Bizim için zor bir süreç oldu ama başarılı bir tarihsel oyunu sahneye taşıdık" dedi.

KARA LAKABINI, MUSTAFA KEMAL VERDİ

Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Türel Ezici, "Kara Fatma, Anadolu kadın dayanışmasından gelen savaşçı bir kadın. Kurgusal bir karakter değil, Bu ülkenin milli mücadele tarihinden gelmiş önemli bir kahraman. Hakkında çok bilgi var. Böyle bir karakteri sahneye taşımak benim için çok önemli bir olay. Fatma Seher'e 'Kara' lakabını veren Mustafa Kemal'dir. Sivas'ta Mustafa Kemal ile görüşen Fatma Seher, Milli Mücadelede görev almak istediğini Mustafa Kemal'e söyler. Mustafa Kemal, onun savaşçı kişiliğini görür ve Kara Fatma lakabını verir. Kara Fatma, kısa sürede kurduğu milis birlikleriyle Kocaeli'nde öne çıkan isimlerden biri. Milis güçleri içerisinde önemli derecede kadın var. Milli Mücadelenin önemli kadınlarından biri" ifadesini kullandı.

KARA FATMA YÖN VEREN BİR KARAKTER

Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen "Kara Fatma" oyununun yönetmeni olan Anadolu Üniversitesi'nden Doç. Dr. Mustafa Sekmen, "Fatma Seher'in oyununda en önemli hat kadın biyolojisinden, ana olmaktan savaşçı olmaya giden bir süreç anlatılmakta. Bütün bunlar sahnede görsel ile uyumlu olarak ilerlemekte. Oyunculuk açısından düşünürsek, evlilik ile başlayan hikayesinde annelikle başlayıp, savaşçı kimliğine uzanan serüven ele alınıyor. Kara Fatma'yı eylemi başlatan, bitiren ve yön veren bir karakter olarak sahnede görüyoruz" dedi.

BENİM İÇİN ÖNEMLİ BİR KARAKTER

Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen "Kara Fatma" oyununda Fatma Seher karakterine hayat veren tiyatro sanatçısı Nursel Çeliktürk, ''Karakter olarak Kara Fatma benim'' diyerek Fatih Sevdi'den rolü istediğini söyledi. Çeliktürk, "Kara Fatma'ya kadın karakteri ile başlayıp ona savaşçı bir karakter katmaya çalıştım" ifadesini kullandı.