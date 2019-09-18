Kara fırın ekmeğinin tadı başka

Kütahya'nın Altıntaş, Çavdarhisar, Emet, Aslanapa ve Şaphane ilçelerinde köy ekmeğine rağbet gün geçtikçe artıyor. Üreticiler, "Kara fırında üretilen ekmeğin tadına doyum olmuyor. Müşterilerimiz daha çok kara fırındaki ekmeği tercih ediyor" dedi.



Emet ilçesinde manav işlettiğini belirten Mehmet Er, "Manav olmama rağmen aşırı talep üzerine Emetli kadınlarımıza kara fırın ekmeği olarak bilinen köy ekmeği yaptırıp satıyorum. Satışlarımız oldukça iyi ve gün geçtikçe artıyor. 11 bin nüfusu olan ilçemizde köy ekmeği tüketim oranı, son yıllarda oldukça arttı. Uzun süre dayanması, doğal ve ekşi maya kullanılması ve daha sağlıklı olması dolayısıyla bu ekmek tercih ediliyor" dedi.



Şaphane Ziraat Odası Başkanı Talat Bilaloğlu da yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın yoğun köy ekmeği talebi üzerine köylü kadınlarımızdan ilçe pazarımızda, bölgemizde kara fırın ekmeği diye bilinen doğal köy ekmeği yapıp satmalarını istedik. Hazır maya kullanılmayan ve tamamen doğal olarak köylü kadınlarımız tarafından yapılan ekmeklere yoğun ilgi olduğunu gördük. Vatandaşlarımız satılan ekmekten memnun ve daha da önemlisi kadınlarımız aile ekonomilerine destek sağlıyorlar" diye konuştu.



Altıntaş ilçesinde uzun yıllardır ekmek üretimi yapan İzzet Akbulut, "Uzun süre dayanması ile bilinen köy ekmeği lezzet ve doyum olarak da 250 gramlık ekmekten çok farklı. Kara fırın ekmeği olarak bilinen köy ekmeğini tanesi 5 TL'den satıyoruz" şeklinde konuştu.



Aslanapa ve Çavdarhisar ilçelerinde de köy ekmeğine rağbetin gün geçtikçe arttığı ve özellikle ilçe pazarlarında köylü kadınların köy ekmeği satarak aile bütçelerine katkı sağladıkları bildirildi. - KÜTAHYA