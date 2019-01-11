Son Dakika Haberleri: Kara Gömüldüğünü Görünce Trenden Atladılar

Kara Gömüldüğünü Görünce Trenden Atladılar

1 saat önce

AVUSTURYA'da rayların temizliğini yapan tren yolu işçileri, trenin raylardan kaldırdığı karın altında bir keçinin yardımına koştu.

Kara Gömüldüğünü Görünce Trenden Atladılar, System.String[]
AVUSTURYA'da rayların temizliğini yapan tren yolu işçileri, trenin raylardan kaldırdığı karın altında bir keçinin yardımına koştu. Kürekleri ile keçinin bulunduğu alana gelen işçiler yavaş yavaş karları küredi. Hareketsiz şekilde kurtarılmayı bekleyen keçi, üzeri tamamen açıldıktan sonra hızla ormana kaçtı. Yaşanan bu anlar ise trendeki bir başka görevli tarafından kaydedildi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:55 

İşçi, Güncel
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