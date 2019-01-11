Kara Gömüldüğünü Görünce Trenden Atladılar

AVUSTURYA'da rayların temizliğini yapan tren yolu işçileri, trenin raylardan kaldırdığı karın altında bir keçinin yardımına koştu.

AVUSTURYA'da rayların temizliğini yapan tren yolu işçileri, trenin raylardan kaldırdığı karın altında bir keçinin yardımına koştu. Kürekleri ile keçinin bulunduğu alana gelen işçiler yavaş yavaş karları küredi. Hareketsiz şekilde kurtarılmayı bekleyen keçi, üzeri tamamen açıldıktan sonra hızla ormana kaçtı. Yaşanan bu anlar ise trendeki bir başka görevli tarafından kaydedildi.

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