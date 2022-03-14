KARA GÖMÜLEN KÖYDE AÇTIKLARI 'KAR GEÇTİLERİYLE' ULAŞIM SAĞLIYORLAR - Son Dakika
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KARA GÖMÜLEN KÖYDE AÇTIKLARI 'KAR GEÇTİLERİYLE' ULAŞIM SAĞLIYORLAR

14.03.2022 09:47

MUŞ'ta etkili olan yağış sebebiyle 1800 rakımlı Yukarıyongalı Köyü kara gömüldü.

MUŞ'ta etkili olan yağış sebebiyle 1800 rakımlı Yukarıyongalı Köyü kara gömüldü. Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı köyde vatandaşlar, evlerinden ahırlara ya da komşularına, açtıkları 'kar tünelleriyle' ulaşabiliyor. Köy içinde en fazla 2 kişinin geçebileceği yollar açan köylüler, ilk kez bu kadar kar yağışına şahit olduklarını söyledi.

Muş'a 50 kilometre mesafedeki 100 hane ve yaklaşık 700 nüfusa sahip Yukarıyongalı Köyü, son yılların en zorlu kış mevsimini yaşıyor. Rakımı sebebiyle yağışın fazla olduğu köy, ilkbaharı beklerken yeniden kar altında kaldı. Son günlerde etkili olan kar yağışı sebebiyle kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği köyde evler görünmez oldu. Yolu il özel idaresi tarafından açılan köyün içinde vatandaşlar da küreklerle en fazla 2 kişinin geçeceği genişlikte koridorlar açıyor. Kar altında kalan evlerinden açtıkları tünellerle çıkan vatandaşlar, ahıra ve komşulara bu tünellerle ulaşım sağlayabiliyor.

Köyde ilk defa kar yağışına şahit olduğunu belirten Eyyüp Omur, "57 yaşındayım ve hayatım boyunca ilk defa mart ayında bu köyde bu kadar kar görüyorum. Kar sürekli yağıyor. Yaklaşık 2 metre yüksekliğinde kar var. Bütün evlerimizin girişlerini tünel gibi açıyoruz. Bu şekilde gidiş-gelişlerimizi sağlıyoruz. Köyümüzdeki bütün evler, karın altında kaybolmuş" dedi.

İlkbahara hazırlık yaparken yeniden kışı yaşadıklarını anlatan Ahmet Çam Tosun ise, "Köyümüzde sürekli olarak kar yağıyor. Kar kalınlığı köyümüzde 2 metreyi aştı. Evlerimizin girişleri adeta tünel gibi. 2 gündür evimin önünü açamadım ve kardan dolayı zor bir şekilde dışarıya çıkabildim. Yaz mevsimini bekliyorduk, mart ayında yağan kar bizi yeniden yakaladı. Yazımız kışa döndü, perişan olduk" diye konuştu.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Bu arada Muş'ta etkili olan kar yağışı yüzünden 325 yerleşim biriminin yolu kapandı. Muş Valiliği, elverişsiz hava koşulları ile meteorolojik sis, don ve çığ uyarısı nedeniyle il genelinde okuların 1 gün tatil edildiğini açıkladı.

KARA GÖMÜLEN KÖYDE AÇTIKLARI 'KAR GEÇTİLERİYLE' ULAŞIM SAĞLIYORLAR
KARA GÖMÜLEN KÖYDE AÇTIKLARI 'KAR GEÇTİLERİYLE' ULAŞIM SAĞLIYORLAR
KARA GÖMÜLEN KÖYDE AÇTIKLARI 'KAR GEÇTİLERİYLE' ULAŞIM SAĞLIYORLAR

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Yukarıyongalı, Mart, Muş, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARA GÖMÜLEN KÖYDE AÇTIKLARI 'KAR GEÇTİLERİYLE' ULAŞIM SAĞLIYORLAR - Son Dakika


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