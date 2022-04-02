Kara gömülen okulda öğretmenlerin kürek mesaisi - Son Dakika
Üye Girişi

Kara gömülen okulda öğretmenlerin kürek mesaisi

02.04.2022 14:36

Kara gömülen okulda öğretmenlerin kürek mesaisi Erzurum'un Tekman ilçesindeki yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle, bir okul kar altında kayboldu.

Kara gömülen okulda öğretmenlerin kürek mesaisi

ERZURUM - Erzurum'un Tekman ilçesindeki yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle, bir okul kar altında kayboldu. Öğretmenlerin küreklerle okulu temizleme anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Tekman ilçesinde 2300 rakımlı Yuvaklı Yemiş köyünde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ilk ve ortaokulu kar altında kayboldu. Eğitime ara verilmemesi için okul öğretmenleri okulu küreklerle temizleme çalışmasına koyuldu. Cep telefonu kameralarına yansıya görüntüler sosyal medya da büyük beğeni topladı.

Öğretmenler sosyal medyada "2 bin 300 rakımla köyde tüm çabamız öğrencilerimiz için, karla kaplanan okulumuzu kurtarma çalışmalarımız. Emeği geçenlere teşekkürler" paylaşımında bulundu.

Kara gömülen okulda öğretmenlerin kürek mesaisi
Kara gömülen okulda öğretmenlerin kürek mesaisi
Kara gömülen okulda öğretmenlerin kürek mesaisi

YORUMLAR
500
Tekman'da lastikçilerde durgunluk yaşanıyor Tekman'da lastikçilerde durgunluk yaşanıyor Erzurum ve Kars'ta kar nedeniyle 26 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor Erzurum ve Kars'ta kar nedeniyle 26 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum, Tekman, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kara gömülen okulda öğretmenlerin kürek mesaisi - Son Dakika


Son Dakika
14:29 Ordu Valisi'nden inek istemişti! Vali ineği buzağısıyla gönderdi, yaşlı kadın sevinçten ağladı
14:26 Rusya'dan tartışmalı adaların çevresinde yeni tatbikat: Tokyo'ya gözdağı mı?
14:25 Şaşkın Kanadalı: 2,5 metrelik balığı soyu tükenen dinozor zannetmiş
14:23 Ramazan geldi, Diyanet soru yağmuruna tutuldu: Dilaltı hapı, astım ilacı, burun spreyi orucu bozar mı?
14:20 Buket Aydın meğer doğru kişiyi bulamamış: Evlilik doğru kişiyle güzel!
13:52 Bakan Akar, Mariupol'deki sivil ve yaralıların denizden tahliye edilebileceğini söyledi: Gemi desteği verebiliriz
13:42 Seren Serengil yorumcu olduğu programda Ebru Gündeş şarkısı çalınınca küplere bindi!
13:39 Lazio, Fenerbahçeli Serdar Dursun'u istiyor
13:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına rağmen Bursa Cemevi'nin elektriği kesildi!
13:07 MetroPOLL anketinde AK Parti yükselişte ama MHP yüzde 7'ye bile ulaşamıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 14:42:37. #1.11#
SON DAKİKA: Kara gömülen okulda öğretmenlerin kürek mesaisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement