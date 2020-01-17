"Kara gün dostu"ndan yaşlılara sıcak aş

Diyarbakır'da Türk Kızılay Şubesince başlatılan çalışmayla hizmete muhtaç yaşlıların evine 3 çeşit sıcak yemek ulaştırılıyor.

Türk Kızılay Sur Şubesine ait aşevinde her gün hummalı bir şekilde hazırlanan yemekleri gönüllü gençler ve esnaf dağıtıyor.

Soğuk kış günlerinde sofraları sıcak AŞ ile buluşturan 2 aydır yürütülen hizmet, yaşlıların yüzünü güldürüyor.

10 ayda binlerce aileye yardım

Türk Kızılay Diyarbakır Şube Başkanı Mesut Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve 10 ay önce başladığını anımsatarak, bu süreçte ilde yoksul, yetim, dul, hasta, yaşlı, engelliler ve yoksul öğrencileri büyük bir hassasiyetle belirleyip onların ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını söyledi.

Kentte tespit komisyonları vasıtasıyla belirledikleri ailelere ihtiyaçlarını en kısa sürede ulaştırdıklarını kaydeden Işık, Genel Başkan Kerem Kınık öncülüğünde yürütülen çalışmalarla kurumda bir değişim ve dönüşüm yaşandığını belirtti.

Işık, bu sürecin bir parçası olarak Diyarbakır'da da yardım faaliyetlerini en iyi şekilde yürütmeye çalıştıklarını dile getirerek, bu doğrultuda farklı projeler de hayata geçirdiklerini, merkezin yanı sıra şube ve temsilciliklerin olduğu ilçelerde de yardım çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini bildirdi.

10 ay içerisinde 5 bin 200 aileye gıda, 5 bin 259 aileye giyim, 4 bin 187 aileye konserve ve kavurma, bin 543 aileye alışveriş kartı, 20 bin 160 kişiye ramazanda iftar, bin 123 aileye un, 446 öğrenciye kırtasiye yardımı yaptıklarını aktaran Işık, Sur şubesindeki aşevinde kimsesizlere her gün sabah kahvaltısı olarak çorba ikram ettiklerini dile getirdi.

Işık, yoksul kanser hastalarına gıda, giyim ve eşya yardımında bulunduklarını anlatarak, Sur ilçesinde hayata geçirdikleri özel bir proje ile yalnız yaşayan yaşlıları belirlediklerini ifade etti.

Yemekleri esnaf ve öğrenciler dağıtıyor

Yaşlılara öğle saatinde sefer tasında 3 çeşit sıcak yemek götürdüklerini belirten Işık, "Dede ve ninelerimize yemek götürürken esnaf ve öğrencileri de seferber ediyoruz. Hizmetten çok memnunlar, çok dua ediyorlar." dedi.

Işık, yemek götürdükleri yaşlılarla sohbet ettiklerini, dertleştiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Aileleri muhtar, öğretmen ve mahalle sakinleriyle belirledik. 35 ailemize düzenli olarak yemek yardımı yapıyoruz. 2-3 ayda bir gençlerimiz evlerini temizleyecek, kişisel bakımlarını da yapacak. Bu gençlerimizi, yarın anne ve babaları yaşlandığında onlarla yakından ilgilenmeleri için eğitimli hale getireceğiz. Sağlık durumları iyi olmayanları İl Sağlık Müdürlüğüne bildiriyor, bu sayede sağlık desteği de sunuyoruz."

"Bu ailelerimize sahip çıkmamız lazım"

İnsani yardım faaliyetlerini kesinlikle ayrım yapmadan adalet ve merhamet temelli yürüttüklerine işaret eden Işık, bu konuda son derece hassas olduklarını vurguladı.

"Bu aileler bizim ailelerimiz, bizim bir parçamız." diyen Işık, şöyle konuştu:

"Özellikle varlıklı insanlarımızın kendilerinin bir parçası olan bu ailelere kol kanat germesini, onları bulmalarını, yaşam şartlarına şahit olmalarını ve ihtiyaçlarına destek olmalarını istiyoruz. Bu konuda bizimle yardımlaşıp, bu aileleri tespite gelebilirler. Zekatlarını bizimle gelerek bu ailelere dağıtabilirler. Bu çağrıyı tüm varlıklı insanlarımıza yapıyoruz. Toplumsal dayanışma ve kaynaşma açısından bu son derece önemli. Ailelerimize sahip çıkmamız lazım."

"Sıkıntı çekiyordum, yardım sayesinde rahatladım"

Evine sıcak yemek ulaştırılan vatandaşlardan 70 yaşındaki Abdulbaki Kocakaya, yalnız yaşadığını belirterek, 7 çocuğundan sadece birinin kentte yaşadığını, diğerlerinin il dışında olduğunu söyledi.

Yardımın çok iyi olduğunu dile getiren Kocakaya, "Onlara çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yemek yapıyordum ama sıkıntı çekiyordum, yardım sayesinde rahatladım." diye konuştu.

Bircan Ay ise eşinin akciğer kanseri, 2 çocuğunun da cezaevinde olduğunu anlatarak, Türk Kızılayın kendilerine çok yardım ettiğini, bunun için onlara teşekkür ettiğini bildirdi.

Türk Kızılaydan her türlü desteği aldıklarını aktaran Ay, "Türk Kızılay yardımı olmasa perişan olurduk. İyi ki varlar. İyi ki devletimiz bize sahip çıkıyor. Bizim gibi mağdur olan çok sayıda aile var. Onlara ellerini uzatıyorlar." ifadelerini kullandı.