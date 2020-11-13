"Kara Hafta İstanbul Festivali"nin teması Edgar Allan Poe olarak belirlendi - Son Dakika

Bu yıl altıncısı düzenlenen "Kara Hafta İstanbul Festivali"nin teması, polisiyenin mihenk taşlarından biri olarak gösterilen ünlü İngiliz yazar ve şair Edgar Allan Poe olarak belirlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) desteğiyle 23-25 Kasım'da edebiyatseverlerle buluşacak festival, önceki yıllarda Agatha Christie, Georges Simenon, Ian Fleming, Mike Hammer ve Sir Alfred Hitchcock'u tema olarak ele aldı.

Türkiye'nin ilk ve tek polisiye edebiyatı organizasyonu olan festival kapsamında düzenlenecek oturumlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl çevrim içi gerçekleştirilecek.

Festival oturumlarında Ian Rankin, Michael Kardos ve Niklas Nat och Dag gibi polisiye alanında uluslararası üne sahip yazarların yanı sıra Ahmet Ümit, Ayşe Erbulak, Elçin Poyrazlar, Erol Üyepazarcı, Hakan Günday, Mesut Demirbilek, Onur Saylak, Sevil Atasoy, Su Tunç, Suat Duman ve Taner Ay gibi önemli Türk yazarlar okurlarla buluşacak.

Toplam 10 farklı oturumda, 18 konuğun ağırlanacağı etkinliklerde aynı zamanda Algan Sezgintüredi, Aslı Perker, Can Erol, Ceyhan Usanmaz, Hülya Balcı, Nazlı Berivan Ak, Serhan Bali, Sevin Okyay ve Tanıl Bora moderatör olarak yer alacak.

Festival kapsamında gerçekleştirilecek çevrim içi oturumlar, "Kültür.İstanbul"un YouTube kanalından ücretsiz izlenebilecek.

"Öykü Yarışması"nın başvuruları 16 Kasım'a kadar devam edecek

Gençlerin ilgisini polisiye edebiyata çekmek amacıyla geçen yıl başlatılan ve 30 yaş altı genç yazarlara yönelik "Kara Hafta İstanbul Öykü Yarışması"nın başvuruları ise 16 Kasım'a kadar devam edecek.

Yazar adayları, İstanbul'dan ilham alarak kaleme aldıkları kısa öykülerini, son başvuru tarihine tarihe kadar "oykuyarismasi@karahafta.com" adresine gönderebilecek.

Öyküler, Ahmet Ümit, Adnan Özer, Algan Sezgintüredi, Nazlı Berivan Ak ve Can Erol'dan oluşan seçici kurul tarafından değerlendirilecek.

Yarışma sonunda dereceye giren 10 öykü, Vapur Kitap tarafından kitaplaştırılacak. Bu öykülerin sahipleri ayrıca 23, 24 ve 25 Kasım tarihlerinde Adnan Özer'le "Polisiye Yazma Atölyesi"ne katılabilecek.

Yarışmada ilk üçe girenlere ise İstanbul Kitapçısı'ndan 5 bin, 3 bin ve bin lira değerinde hediye çekleri takdim edilecek.

Festival oturumları hakkında

Kara Hafta İstanbul Festivali'nin ilk oturumu, "Şehir ve Polisiye: İstanbul'da Suç ve Suçlu" başlığıyla 26 Kasım'da 19.00'da başlayacak. Algan Sezgintüredi'nin moderatörlüğünde gerçekleşecek oturumda, Sevil Atasoy, Mesut Demirbilek ve Suat Duman konuşmacı olarak yer alacak.

Aynı akşam saat 20.30'da düzenlenecek "Bir Kahraman Yaratmak" başlıklı oturumda da "Simya Savaşları" serisiyle tüm dünyada ilgi gören ABD'li yazar Ian Tragellis ile Michael Kardos konuşma yapacak.

27 Kasım'da da katılımcılarla buluşacak olan "Yeni Platformlarda Polisiye: Şahsiyet Fenomeni" oturumunda, Haluk Bilginer'e "En İyi Erkek Oyuncu" dalında Emmy ödününü getiren "Şahsiyet" dizisi üzerinden, yeni film ve dizi izleme platformlarındaki polisiye ele alınacak.

Can Erol'un yönetimini üstleneceği oturumda, Şahsiyet'in senaristi Hakan Günday ve yönetmeni Onur Saylak konuşmacı olarak katılacak.

Yine aynı akşam saat 20.30'da Tanıl Bora moderatörlüğünde gerekleşecek "Savaş ve Polisiye" başlıklı oturumun konuğu ünlü Alman yazar Volker Kutscher olacak.

"Bir Maceraperest: Edgar Allan Poe" başlığıyla 28 Kasım'da 12.00'de gerçekleştirilecek "Bir Maceraperest: Edgar Allan Poe" başlığıyla gerçekleşecek oturumda da eleştirmen Ceyhan Usanmaz, "Edgar Allan Poe ve Londra Canavarı" kitabının yazarı Karen Lee Street ile bir araya gelecek.

"Edgar Allan Poe'nun İzinde" başlıklı ikinci oturum saat 14.00'te başlayacak. Gazeteci, yazar Aslı Perker'in moderatörlüğündeki oturumun konukları yazar, eleştirmen, çevirmen ve koleksiyoner Erol Üyepazarcı ile yazar Taner Ay olacak.

Aynı gün saat 19.00'daki üçüncü oturumda ise Ahmet Ümit "Kuzgun'a Nazire" başlıklı oturumda Poe'nun en önemli eserlerinden birine cevap olarak yazdığı metin üzerine konuşacak.

Festivalin son günü 29 Kasım'da ilk oturum "Polisiyenin Kadın Yazarları"nda saat 14.00'te Hülya Balcı moderatörlüğünde Elçin Poyrazlar, Su Tunç ve Ayşe Erbulak edebiyatseverlerle buluşacak. Saat 16.00'da başlayacak "Polisiyenin Merkezine Seyahat: Ada'nın Kara Yüzü" başlıklı oturumda da Sevin Okyay, Müfettiş Rebus romanları dünyada yirmiden fazla dile çevrilen ve hatırı sayılır bir okuyucu kitlesi edinen İskoç yazar Ian Rankin'le Britanya polisiyesini masaya yatıracak.

Festivalin son oturumu ise "Edebiyatın Soğuk Yüzü: Kuzey Avrupa Polisiyesi" başlığıyla 18.00'de başlayacak ve oturumda Kuzey Avrupa polisiyesi suç kurgusunun en çok satan İzlandalı yazarı Ragnar Jonasson ve İsveç'in ödüllü aristokrat polisiye yazarı Niklas Natt Och Dag konuşmacı olarak yer alacak.

Festival programı ve tüm detaylar "karahafta.com"un yanı sıra festivalin sosyal medya kanalları ile İBB iştiraklerinden Kültür AŞ'nin sosyal medya kanallarından takip edilebilecek.