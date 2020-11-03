Kara Hafta İstanbul Öykü Yarışması'na başvurular başladı - Son Dakika

Kara Hafta İstanbul Öykü Yarışması'na başvurular başladı

03.11.2020 16:17
Kara Hafta İstanbul Öykü Yarışması'na başvurular başladı, System.String[]

Bu yıl altıncısı düzenlenen "Kara Hafta İstanbul Festivali" 23-25 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Bu yıl altıncısı düzenlenen "Kara Hafta İstanbul Festivali" 23-25 Kasım'da gerçekleştirilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) desteğiyle gerçekleştirilen festivalde, gençlerin ilgisini polisiye edebiyata çekmek amacıyla geçen yıl başlatılan "Kara Hafta İstanbul Öykü Yarışması", bu yıl da "İstanbul" temasıyla yapılacak.

Yarışmanın seçici kurulunda yazarlar Ahmet Ümit, Adnan Özer, Algan Sezgintüredi, Nazlı Berivan Ak ve Can Erol bulunuyor. Kurulun değerlendirmesi sonucu dereceye giren ilk 10 öykü, Vapur Kitap Yayınları tarafından kitaplaştırılarak polisiye okurlarının beğenisine sunulacak.

Ayrıca ilk onda yer alan tüm yazarlar, 23-25 Kasım'da yazar Adnan Özer yönetiminde polisiye yazma atölyesine katılım şansı elde edecek. İlk üç dereceyi alan öykülerin sahipleri ise "www.istanbulkitapcisi.com"da geçerli, 5 bin lira, 3 bin lira ve 1000 lira değerindeki hediye çeklerinin sahibi olacak.

"Kara Hafta İstanbul Polisiye Öykü Yarışması"na 30 yaş ve altında olan herkes katılabiliyor. Yarışmaya katılmak isteyenlerin öykülerini, "oykuyarismasi@karahafta.com" adresine 16 Kasım'a kadar göndermeleri gerekiyor.

Seçici kurul tarafından belirlenen ilk 10 eser ve yarışma birincisi "www.kultur.istanbul", "www.karahafta.com" adreslerinden ve sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Algan Sezgintüredi, İstanbul, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara Hafta İstanbul Öykü Yarışması'na başvurular başladı - Son Dakika


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