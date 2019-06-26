Son Dakika Haberleri: Kara Harp Okulu darbe davasında karar açıklandı
Son Dakika Dünya Haber

Kara Harp Okulu darbe davasında karar açıklandı

24 dakika önce

Türkiye'de, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Kara Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin 307 sanığın yargılandığı davada 18 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, 28 sanığın müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Kara Harp Okulu darbe davasında karar açıklandı, System.String[]
Türkiye'de, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Kara Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin 307 sanığın yargılandığı davada 18 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, 28 sanığın müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Darbeye yardım suçundan 67 sanık 15 yıl, 43 sanık 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı, 94 sanık ise beraat etti
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:38 
Kara Harp Okulu, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FIFA'dan, Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası "Messi'yim" dedi, 23 kadını kandırıp birlikte oldu! Meksika-ABD sınırında Aylan Kurdi'yi hatırlatan görüntü! İran ABD'ye resti çekti: Tacizler devam ederse karşılık vereceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 14:02:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kara Harp Okulu darbe davasında karar açıklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]