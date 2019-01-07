Son Dakika Haberleri: Kara Harp Okulu Darbe Girişimi Davası

Kara Harp Okulu Darbe Girişimi Davası

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi.

Kara Harp Okulu Darbe Girişimi Davası, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, sanıklar ve avukatları, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yaptı.

Sanıklar Harun Çevikgil ve Ercan Değirmenci, emir komuta zinciri içinde hareket ettiklerini ve kanunsuz bir eylemde bulunmadıklarını öne sürerek beraat talep etti.

Sanık avukatlarının da beyanının alınmasının ardından duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 08:56 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



17-25 Aralık Kumpasında, FETÖ'nün Ses Kayıtlarını Servis Etmekle Suçlanan CHP'li Eren Erdem Tahliye Edildi TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan FETÖ'cü Enes Kanter'e Sert Tepki

Son Dakika! CHP'li Eski Milletvekili Eren Erdem Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli Kıyma Görüntüleri Üzerine Harekete Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 22:15:03. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kara Harp Okulu Darbe Girişimi Davası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]