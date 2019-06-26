Kara Harp Okulu darbe girişimi davasında, darbeye yardım suçundan 67 sanık 15 yıl, 43 sanık 12 yıl...
2 saat önce
Kara Harp Okulu darbe girişimi davasında, darbeye yardım suçundan 67 sanık 15 yıl, 43 sanık 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı, 94 sanık beraat etti.
Kara Harp Okulu
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:00 Kaynak: AA
darbe girişimi davasında, darbeye yardım suçundan 67 sanık 15 yıl, 43 sanık 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı, 94 sanık beraat etti.
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