Son Dakika Haberleri: Kara Harp Okulu Davasında Ara Karar

Kara Harp Okulu Davasında Ara Karar

47 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Kara Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin 307 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Kara Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin 307 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada sanık Gökhan Çakır, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yaptı.

Emir komuta zinciri içinde hareket ettiğini savunan Çakır, kanunsuz bir eylemde bulunmadığını öne sürerek, beraatini talep etti.

Sanık beyanının alınmasının ardından mahkeme heyeti ara karara yönelik duruşma savcısının mütalaası ile sanıklar ve avukatlarının talebini aldı.

Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık teğmen Erol Şasi'yi, adli kontrol hükümlerini uygulayarak tahliye etti.

Heyet, diğer sanıkların tahliye talebini reddederek tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Böylece dosyada tutuklu olarak yargılanan sanık sayısı 77 oldu.

Duruşmaya 7 Ocak'ta devam edilecek.

İddianamede sanıkların, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" ve "silahlı terör örgütü üyesi olmak", suçlarından cezalandırılmaları talep ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 07:02 Kaynak: AA

Kara Harp Okulu, Güncel
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