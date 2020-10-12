Kara Harp Okulu'nda yeni dönemin ilk dersini Azerbaycan Büyükelçisi verdi - Son Dakika

Kara Harp Okulu'nda yeni dönemin ilk dersini Azerbaycan Büyükelçisi verdi

12.10.2020 15:43

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, "Tek millet iki devlet bir slogan değil. Bu artık tam bir gerçek. Cumhurbaşkanlarımızdan başlayarak tüm halkımız bu şekilde.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, "Tek millet iki devlet bir slogan değil. Bu artık tam bir gerçek. Cumhurbaşkanlarımızdan başlayarak tüm halkımız bu şekilde." dedi.

Hazar İbrahim, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki Kuvvet Komutanlarının katıldığı Kara Harp Okulu 2020- 2021 Eğitim-Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne iştirak etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende harbiyelilere yeni eğitim ve öğretim yılının ilk dersi veren İbrahim, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini anlattı. "Tek millet, iki devletin büyükelçisi" olarak bir anlamda kendi okulunda ders verdiğini ifade eden İbrahim, kardeşlerinin cephede mücadele verdiği esnada kürsüde konuşmasının da zor olduğunu söyledi.

Karşılaştıkları zulüm, işgal ve sivillere yönelik saldırıların işlerini zorlaştırdığını ama hiçbir zaman haklarından dönmediklerini anlatan İbrahim, "Biz, bunu 100 yıl önce de görmüştük. Ne için yaptıklarını çok iyi biliriz. Özgürlüğümüz, geleceğimiz için mücadele vermeye hazırdık ama o zamanlar gücümüz yeterli değildi. Maalesef bizlere karşı adaletsiz işler yapılmıştı ve Azerbaycan toprakları işgal olmuştu." diye konuştu.

İbrahim, Azerbaycan'ın her dönemde topraklarını korumak için mücadele ettiğini ancak dış güçlerin her zaman Ermenistan'ın yanında yer aldığını aktardı. Son saldırıların ardından Ermenistan'a çok güçlü bir şekilde karşılık verdiklerini anlatan İbrahim, "Sivillerimize saldırdılar Gence'de. Balistik füze attılar sivillerin üzerine. Yukarı Karabağ ile alakası olmayan bir kentimiz. Biz kendimizi savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

30 yıldır Azerbaycan subaylarının Kara Harp Okulu'nda eğitim aldığını anlatan İbrahim, "Cumhurbaşkanımız, 'Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri bugün dünyanın en önde gelen kardeş Türk Silahlı Kuvvetlerinin küçük bir modelidir ve olacaktır' dedi. Tek millet iki devlet bir slogan değil. Bu artık tam bir gerçek. Cumhurbaşkanlarımızdan başlayarak tüm halkımız bu şekilde. Türkiye bütün Azerbaycan halkının kabinde çok güzel bir yer aldı. Azerbaycan'da, Türk ve Azerbaycan bayrakları tam yan yana dalgalanır. Gence'de Azerbaycan bayrağı ve Türkiye bayrağının yanına füze düştü. Tüm alanlarda Türkiye ve Azerbaycan birdir." değerlendirmesinde bulundu.

İbrahim, Türkiye'den genci, yaşlısı her bir bölgeden insanların büyükelçiliğe gelip "Ne yapabiliriz?" diye sorduğunu, para yardımında bulunmak istediğini söyledi.

Azerbaycan'a yardım için nişan yüzüğünü gönderdi

Üç gün önce elçiliğe Kahramanmaraş'tan bir mektup geldiğini belirten İbrahim, şunları kaydetti:

"Günde bin, 2 bin mektup gelir destek için. Mektupta Azerbaycan ve Türkiye'nin geleceğinin bir olduğu söyleniyordu. Maraşlı kardeşimiz, Azerbaycan'a yardım için Türk bayrağıyla altın nişan yüzüğünü göndermiş. Bunu dünyanın hiçbir yerinde hiç kimse yapmaz. Duygulandım ve telefon açarak kardeşimize yüzüğünü göndereceğimi söyledim. Kabul etmedi ve 'Biz Azerbaycan'a karşı olan adaletsizliği görerek ailece bu kararı aldık' dedi. Eğer biz en önemli, en asil olan bayrağımızı, nişan yüzüğümüzü gönderiyorsak kimse bizim karşımızda duramaz."

İbrahim, Azerbaycan'ın da her zaman Türkiye'nin yanında olacağını sözlerine ekledi.

Tören sonunda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki Kuvvet Komutanları, harbiyelilerle Harp Okulu Marşı'nı okudu.

Kara Harp Okulu'nda yeni dönemin ilk dersini Azerbaycan Büyükelçisi verdi
Kara Harp Okulu'nda yeni dönemin ilk dersini Azerbaycan Büyükelçisi verdi
Kara Harp Okulu'nda yeni dönemin ilk dersini Azerbaycan Büyükelçisi verdi
Kara Harp Okulu'nda yeni dönemin ilk dersini Azerbaycan Büyükelçisi verdi

Kara Harp Okulu, Azerbaycan, Türkiye, Slogan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara Harp Okulu'nda yeni dönemin ilk dersini Azerbaycan Büyükelçisi verdi - Son Dakika

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