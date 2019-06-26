Kara Harp Okulu'ndaki darbe girişimi davasında 19 sanık ağırlaştırılmış müebbete, 28 sanık müebbet...
16 dakika önce
Kara Harp Okulu'ndaki darbe girişimi davasında 19 sanık ağırlaştırılmış müebbete, 28 sanık müebbet hapse mahkum edildi.
Kara Harp Okulu
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:46 Kaynak: AA
'ndaki darbe girişimi davasında 19 sanık ağırlaştırılmış müebbete, 28 sanık müebbet hapse mahkum edildi.
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