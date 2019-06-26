Son Dakika Haberleri: Kara Harp Okulu'ndaki darbe girişimi davasında 19 sanık ağırlaştırılmış müebbete, 28 sanık müebbet...
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Kara Harp Okulu'ndaki darbe girişimi davasında 19 sanık ağırlaştırılmış müebbete, 28 sanık müebbet...

16 dakika önce

Kara Harp Okulu'ndaki darbe girişimi davasında 19 sanık ağırlaştırılmış müebbete, 28 sanık müebbet hapse mahkum edildi.

Kara Harp Okulu'ndaki darbe girişimi davasında 19 sanık ağırlaştırılmış müebbete, 28 sanık müebbet..., System.String[]
Kara Harp Okulu'ndaki darbe girişimi davasında 19 sanık ağırlaştırılmış müebbete, 28 sanık müebbet hapse mahkum edildi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:46 Kaynak: AA
Kara Harp Okulu, Güncel
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