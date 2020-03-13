Kara Harp Okulu öğrencileri, Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kara Harp Okulu öğrencileri, Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika

Kara Harp Okulu öğrencileri, Anıtkabir'i ziyaret etti

6 saat önce

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu öğrencileri, Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na girişinin 121'inci yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu öğrencileri, Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na girişinin 121'inci yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kara Harp Okulu Komutanı Tuğgeneral Gültekin Yaralı başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıp, saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Tuğgeneral Yaralı, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Yaralı, deftere şunları yazdı:

"Mekteb-i Harbiye-i Şahane'nin gururu, ebedi harbiyeli aziz Atatürk, şanlı yuva Kara Harp Okuluna katılmanızın 121. yılında bir kez daha huzurlarınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mensubu ve mezunu olmaktan her zaman gurur duyduğumuz Kara Harp Okulunun bir ferdi olarak en büyük emelimiz, ülkemizin yarınlarını emanet edeceğimiz, geleceğin komutanlarına veciz sözlerinizde ifade ettiğiniz gibi, 'Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür' olma vasıflarını kazandırmaktadır. Bu uğurda dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda rehberimiz akıl, bilim ve sarsılmaz vatan ve millet sevgisidir. İlham kaynağımız ilke ve inkılaplarınızdır. Sizin ve aziz milletimizin bizlerden beklentisini, en üst düzeyde gerekirse canımız pahasına karşılamak nihai hedefimizdir. Manevi huzurunuzda saygı ve minnetle eğiliyorum. Ruhunuz şad olsun."

Kara Harp Okulu öğrencileri, Anıtkabir'i ziyaret etti

Mustafa Kemal Atatürk, Kara Harp Okulu, Anıtkabir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:57 Kaynak: AA
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