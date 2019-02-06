Son Dakika Haberleri: Kara Harp Okulu Öğrencisi Fetö'den Adliyede

Kara Harp Okulu Öğrencisi Fetö'den Adliyede

54 dakika önce

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan kara harp okulu öğrencisi adliyeye sevk edildi.

Kara Harp Okulu Öğrencisi Fetö'den Adliyede, System.String[]
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan kara harp okulu öğrencisi adliyeye sevk edildi.

Edilen bilgiye göre, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan ve kara harp okulu öğrencisi olduğu öğrenilen B.D., Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan B.D., Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:46 Kaynak: İHA

Samsun, Polis, 3. Sayfa
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