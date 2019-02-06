Kara Harp Okulu Öğrencisi Fetö'den Adliyede
54 dakika önce
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan kara harp okulu öğrencisi adliyeye sevk edildi.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan kara harp okulu öğrencisi adliyeye sevk edildi.
Edilen bilgiye göre, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan ve kara harp okulu öğrencisi olduğu öğrenilen B.D., Samsun Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan B.D., Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:46 Kaynak: İHA
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