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Kara hasret kalan vatandaşlar Hazarbaba Kayak Merkezine akın etti - Son Dakika

Kara hasret kalan vatandaşlar Hazarbaba Kayak Merkezine akın etti

16.01.2022 17:28

Kara hasret kalan vatandaşlar Hazarbaba Kayak Merkezine akın etti Hafta sonunu fırsat bilen ve kara hasret kalan vatandaşlar, göl manzaralı Hazarbaba Kayak merkezine akın etti.

Kara hasret kalan vatandaşlar Hazarbaba Kayak Merkezine akın etti

ELAZIĞ - Hafta sonunu fırsat bilen ve kara hasret kalan vatandaşlar, göl manzaralı Hazarbaba Kayak merkezine akın etti.

Elazığ'da beklenen kar yağışı bir türlü etkili olmadı. Hal böyle olunca hafta sonunu da fırsat bilen vatandaşlar, Sivrice ilçesinde bulunan göl manzaralı bin 850 rakımlı Hazarbaba Kayak Merkezine akına etti. Kayak Merkezi, valilik koordinesinde İl Özel İdaresi İdare Yatırım A.Ş. tarafından Aralık ayında yapılan çalışmalar ile sezona hazır hale getirildi. Yeterli kar olmayışı ve vatandaşların güvenliği için teleski ve babylift pistleri faal olmasa da vatandaşlar kızak ile kayarak karın keyfini çıkardı. Aynı zamanda vatandaşlar, kar üzerinde mangal keyfi yaparak eşsiz manzaranın da keyfini doyasıya yaşadı. Vatandaşların daha iyi hizmet alması için ekibi ile çalışmalarını sürdüren Tesisler Müdürü Murat Akar, önümüzdeki hafta içi kar beklendiğini ve yağacak kar ile birlikte diğer alanlarında hizmete açılacağını bildirdi.

Tesis hakkında bilgi veren Kayak Merkezi Tesis Sorumlularından Hüseyin Erdoğan, "Kayak merkezimiz 15 Aralık itibari ile çalışmalara başlayıp eksikliklerini tamamladıktan sonra 23 Aralık itibari ile aktif hale geldi. Ancak bu yıl itibariyle yeterli kar seviyesine henüz daha sahip olmadığımız için dönem dönem merkezimizdeki kızak takımlarıyla gelen misafirlerimizi ağırlamaktayız. Onlarında burada can güvenliği açısından problem olmasın diye hem de belirli yerlerde tam dolu kar kapasitesine sahip olmamasından dolayı oluşabilecek kazalara engel olmak açısından kayak takımlarımızı hizmete açmış değiliz. Özellikle hafta sonu tüm yöreden gelen insanlarımız bizi arıyorlar. Burada göl manzaralı kayak merkezimizde günlerini geçirmek istiyorlar. Manzaranın tadını çıkarıyorlar. Biz kar seviyesinin biran evvel yükselmesini bekliyoruz. İnşallah hava tahmin raporlarına göre bu hafta kar görünüyor. Bu hafta yeterli kar seviyesine ulaşırsak önümüzdeki hafta itibariyle de hem teleski hem de babyliftimizi hizmete açacağız. Hafta sonu insanlar hem sucuk ekmek keyfini çıkarmak için hem de kayak merkezinin manzarasının tadına varmak için buradaki çeşitli aktivitelere katılmaktalar. Kayak merkezimizde hava şartlarının imkan vermesiyle yamaç paraşütü de yapılmaktadır. Hafta sonu dolu dolu geçiyor" dedi.

Vatandaşların akın ettiğini aktaran Ergün Altınbaş, "Eşsiz manzarası harika bir doğa Hazarbaba Kayak Merkezi. Biz seyahat acentesi olarak Aralık ayı başından beri her hafta guruplar olarak yoğun talep var. Ama karın azizliğine uğradığımız halde çok yoğun ilgi var. Manzarası çok güzel. Kar olmadığı halde bile çok talep geliyor. Ben yıllardır buraya geliyorum, böyle bir hizmet, kalite görmedim. Valimize, İl Özel İdaremize böyle bir hizmet sunduğu için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Vatandaşlardan Esin Alkan ise "Kızımla geldim. Çok mükemmel bir yer. Buradan çok mutlu ayrılıyoruz. Enerjimizi atıyoruz. Merkezin, şehrin atmosferinden kurtulup güzel bir enerji alıp tekrar evimize geri dönüyoruz. Manzarası çok güzel. Elazığ için harika bir yer" ifadelerini kullandı.

Kara hasret kalan vatandaşlar Hazarbaba Kayak Merkezine akın etti
Kara hasret kalan vatandaşlar Hazarbaba Kayak Merkezine akın etti
Kara hasret kalan vatandaşlar Hazarbaba Kayak Merkezine akın etti

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Kayak Merkezi, Elazığ, Aralık, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kara hasret kalan vatandaşlar Hazarbaba Kayak Merkezine akın etti - Son Dakika


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