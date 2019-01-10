Kara, Hava ve Deniz Ulaşımında Belirgin Bir Etkiye Sahip Kaza veya Olayları Araştırmak Üzere...
1 saat önce
Kara, hava ve deniz ulaşımında belirgin bir etkiye sahip kaza veya olayları araştırmak üzere "Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı" kurulacak.
Kara, hava ve deniz ulaşımında belirgin bir etkiye sahip kaza veya olayları araştırmak üzere "Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı" kurulacak.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 07:38 Kaynak: AA
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