'Kara Havacılık' davasında 56 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 18 sanığa müebbet

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Ankara'da birçok kurumu bombalayıp, darbeye karşı gelenlerin üzerine ateş açan helikopter pilotlarının da bulunduğu 152 sanığın yargılandığı Kara Havacılık Komutanlığı davasında karar çıktı. 56 sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve değişen yıllarda hapis, 18 sanığa müebbet, 34 sanığa 12 yıl 6 ay ile 18 yıl arasında değişen yıllarda hapis, 11 sanığa 9 yıla kadar değişen yıllarda hapis cezası verildi. 31 sanığın beraat ettiği davada firari 2 sanığın dosyası ayrıldı.

Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi yerleşkesindeki salonda görülen davanın karar duruşmasına, sanıklar, sanık yakınları ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından kararı açıkladı. Kararda, darbe girişimi sabahı dönemin Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı, Akıncı Üssü'nden Çankaya Köşkü'ne götüren eski Pilot Albay Uğur Kapan'a, 'Anayasal Düzeni İhlal' suçundan 1 kez, 28 kişinin ölümünden dolayı 28 kez olmak üzere toplam 29 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Kapan'a ayrıca, '239 kez adam öldürmeye teşebbüs' ve '12 kez darbeye yardım' suçundan toplam 3 bin 932 yıl hapis cezası verildi.

PİLOTLARI YÖNLENDİRENLERE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

O gece kuleden helikopter pilotlarını yönlendiren ve bombalama emirlerini ileten eski Astsubay İlhan Ocakçıoğlu ve telsiz konuşmalarında pilotlara emirler veren eski Kurmay Albay Oğuz Yalçın'a, 29 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 'öldürmeye teşebbüs etmek' suçundan 3 bin 856 yıl hapis cezası verildi. Sanıklar Ali Ercan, Cebrail Sert, Kadir Bayram, Mehmet Demirhisar, Taha Fatih Çelik ve Talat Vural'a 24 kez ağırlaştırılmış müebbet ve '194 kez öldürmeye teşebbüs' suçundan 3 bin 104'er gün hapis cezası verildi. Hakan Sandık, Sadullah Abra'ya, 25'er kez ağırlaştırmış müebbet hapis ve Sandık'a, '219 kez öldürmeye teşebbüs' suçundan 3 bin 504 yıl, Abra'ya 221 kez 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan, 3 bin 536 yıl hapis cezası, İlkay Ateş, Murat Karakaş, Rafet Kalaycı'ya, 24'er kez ağırlaştırılmış müebbet, Ateş ve Kalaycı'ya, 200 kez 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 3 bin 200 yıl, Karakaş'a ise 202 kez 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 3 bin 232 yıl, Erdal Başlar, Eyüp Ünal'a, 6 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 25 kez 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 400 yıl, sanıklar Sezgin Uyanık, Deniz Aldemir, İsmail Yolcu, Demir Aydın, Yakup Yayla, Ümran Taş, Engin Göz ise 1'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

33 SANIĞA DEĞİŞEN YILLARDA HAPİS

Sanıklar Abdullah Ateştemur, Ahmet Sereyim, Erdoğan Erdem, Ahmet Engin, Murat Ağar, Okan Kocakurt, Fatih Karagöz, Rıza Akıncı, İlyas Barut, Zafer Dolu, Hakan Cafer Arslan, Yasin Candemir, Muzaffer Kartopu, Gürçay Baylar, Hakan Erol, İzzet Çakan, Emre Akan, Erdem Arıkan, Ertuğrul Altun, Mehmet Sümer, Mehmet Şamcı, Mehmet Barış Çayırlı, Serkan Yıldız, Vedat Seven, Yücel Ersüren, Engin Sarıtaş, Ergin Yakut, Erkan Çetin, Mustafa Ormantepe, Osman Çayır, Ömer Güler, Volkan Türkkormaz ve Ümit Alpar'a ise 'öldürmeye teşebbüs' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından değişen yıllarda hapis cezası verildi.

18 SANIĞA MÜEBBET HAPİS CEZASI

Mahkeme ağırlaştırılmış müebbet verdiği sanıklar, Mustafa Durmuş, Korkmaz Gülal, Emre Gürel, Anıl Korkmaz, Ersel Ersoy, Ertan Derin, Gökhan Çiçek, Mehmet Fatih Armağan, Murat Bolat, Mustafa Çin, Ömer Derelioğlu, Ömer Kızılova, Resul Bardakkaya, Serdar Ercan, Serkan Navruz, Soner Gökçe, Süleyman Nazif Türkoğlu, Yusuf Özcan'a iyi hal indirimi uygulayarak cezalarını müebbet hapse çevirdi.

34 SANIĞA 'DARBE GİRİŞİMİNE YARDIM' SUÇUNDAN CEZA

Mahkeme, sanıklar Ahmet Semih Bacanak, Alican Koç, Cihangir Can, Çağatay Taha Çolakoğlu, Fatma İnce, Galip Şimşek, Hüseyin Zengin, İbrahim Furkan Gülcan, İbrahim İrfan Okumuş, Kemal Kirazlı, Kerimcan Kaman, Mahir Furkan Hasdemir, Mehmet Semih Üstkaya, Mikail Aydoğan, Mustafa Özkardeşler, Müslüm Çağrıcı, Selim Gören, Tolgahan Akboğar, Volkan Cesur, Yaren Karaoğlu, Yasin Köroğlu'na 'darbe girişimine yardım etmek' suçundan 12 yıl 6 ay, Emre Nazlı Güloğlu'na 15 yıl, Bilal Bozdoğan, Burak Han İlgün, Emre Temizkan, İbrahim Mert, Muhterem Yaman, Nuri Yüksel, Osman Teke, Ömer Faruk Türkmen'e 13 yıl 4 ay, Ali Sert, Cumali Bolat, Kazım Hamzaçebi, Murat Gülerdi'ye ise 18 yıl hapis cezası verdi.

'ÖRGÜT ÜYELİĞİ'NDEN CEZALANDIRILAN SANIKLAR

Mahkeme, 'terör örgütü üyeliği' suçundan eski Tuğgeneral İdris Feyzi Okan ile Osman Ongun'a 7 yıl 6 ay, Bilgehan Görgöz, Bilgin Kuğu, Halil Karabulut, Mehmet Karakaş'a, 6 yıl 3 ay, Bayram Kutlu, Mustafa Selen, Gökhan Lütfi Reyhan 9 yıl, Kemal Kocaarslan ve Yusuf Orhan 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

31 SANIK BERAAT ETTİ

Mahkeme, tüm suçlamalardan suçsuz bulduğu 31 sanığın beraatına hükmetti. Firari 2 sanığın dosyasının da ayrılması kararlaştırıldı. Kararın açıklanmasının ardından beraat eden sanık yakınları sevinç çığlıkları attı. Ceza alan sanık yakınlarından bazıları ise gözyaşlarına hakim olamadı.



Haber: Özkan ARSLAN/ANKARA, -