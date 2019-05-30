Son Dakika Haberleri: Kara Havacılık davasında karar (1)
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Kara Havacılık davasında karar (1)

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152 sanığın yargılandığı davada 56 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 18 sanık ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152 sanığın yargılandığı davada 56 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 18 sanık ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumlarındaki salonda görülen davada karar açıklandı.
Buna göre, sanıklardan 56'sı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Bu sanıklardan, dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı Akıncı Üssü'nden Çankaya Köşkü'ne götüren darbeci helikopter pilotu Uğur Kapan 29 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 932 yıl hapse mahkum edildi.
Mahkeme, 18 sanığa ise müebbet hapis cezası verdi.
Sanıklardan 45'ine 6 yıl 3 ay ile 18 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası verilirken yakalamalı 2 sanığın dosyası ayrıldı.
Mahkeme, 31 sanığın ise beraatine hükmetti.
(Sürecek)
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:34 Kaynak: AA
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