Kara Havacılık davasında karar (2)

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152 sanıklı davada karar açıklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152 sanıklı davada karar açıklandı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumu'ndaki salonda görülen karar duruşmasına tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Oğuz Dik'in açıkladığı kararda, darbe girişiminin ardından dönemin Genelkurmay Başkanı olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı, Akıncı Üssü'nden Çankaya Köşkü'ne götüren helikopterin pilotu eski albay Uğur Kapan, "Anayasa'yı ihlal"den bir kez, "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 28 kez ağırlaştırılmış müebbet ve "adam öldürmeye teşebbüs" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından da 3 bin 932 yıl hapisle cezalandırıldı.

Kararda, olay tarihinde Kara Havacılık Komutanlığı Hava Ulaştırma Grup Komutanı olan eski albay Oğuz Yalçın ile olay günü darbeci helikopter pilotlarına talimatları ileten kule görevlisi astsubay İlhan Ocakcıoğlu, 29'ar kez ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı.

Yalçın, ayrıca 241 kez "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 3 bin 856 yıl, Ocakcıoğlu ise yine aynı suçtan 3 bin 824 yıl hapisle cezalandırıldı.

Olay günü aralarında MİT ve Genelkurmay'ın da olduğu kamu kurumlarını vuran eski helikopter pilotlarından Ali Ercan, Cebrail Sert, Kadir Bayram, Mehmet Demirhisar, Taha Fatih Çelik ve Talat Ural'ın 24'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldığı kararda, aynı sanıklara ayrıca 194 kişiyi yaraladıkları gerekçesiyle 3 bin 104'er yıl hapis cezası verildi.

Eski pilotlar Hakan Sandık ve Sadullah Abra'yı 25'er kez ağırlaştırılmış müebbetle cezalandıran mahkeme, Sandık'a "adam öldürmeye teşebbüs"ten 3 bin 504, eşi KPSS sorularının FETÖ üyelerine sızdırılması davasından hüküm giyen Abra'ya ise aynı suçtan 3 bin 536 yıl hapis cezası verdi.

İlkay Ateş, Murat Karakaş ve Rafet Kalaycı'yı 24'er kez ağırlaştırılmış müebbetle cezalandıran mahkeme, Ateş ve Kalaycı'ya 3 bin 200 yıl, Karakaş'a ise 3 bin 232 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.

Sanıklar Erdal Başlar ve Eyüp Ünal da 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet ile 400'er yıl hapis cezası aldı.

Sezgin Uyanık, Deniz Aldemir, İsmail Yolcu, Temür Aydın, Yakup Yayla, Ümran Taş ve Engin Göz'e birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi, sanıklardan Taş ve Göz, ayrıca 11 kez "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 99'ar yıl hapisle cezalandırıldı.

Kararda sanıklar Abdullah Ateştemur, Ahmet Sereyim, Erdoğan Erdem ve Ahmet Yengil'e "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan da 208'er yıl hapis cezası verildi.

Murat Ağır, Okan Kocakurt, Fatih Karagöz, Rıza Akıncı, İlyas Barut ve Zafer Dolu'nun "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet aldığı kararda, Barut, Kocakurt, ve Karagöz'e ayrıca Atınç'a yönelik eylemlerinden ötürü "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 9'ar yıl hapis cezası verildi.

Sanıklar Hakan Cafer Arslan, Yasin Candemir, Muzaffer Kartopu, Gürçay Baylar, Hakan Erol, İzzet Çakan, Emre Erkan, Erdem Arıkan, Ertuğrul Altun, Mehmet Sümer, Mehmet Şamcı, Mehmet Barış Çayırla, Serkan Yıldız, Vedat Sevim, Yücel Ersüren, Engin Sarıtaş, Ergin Yakut, Erkan Çetin, Mustafa Ormantepe, Osman Çayır, Ömer Güler, Volkan Türkkorkmaz, Ümit Atlar'ın "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırıldığı kararda, yine aynı suçtan Anıl Korkmaz, Ersel Ersoy, Ertan Derin, Gökhan Çiçek, Mehmet Fatih Armağan, Murat Bolat, Mustafa Çin, Ömer Derelioğlu, Ömer Kızılova, Resul Bardakkaya, Sertel Ercan, Serkan Nevroz, Soner Gökçe, Süleyman Nazif Türkoğlu, Yusuf Özcan, Mustafa Durmuş, Korkmaz Gülal ve Emre Gürel müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

Bu sanıklardan Gürel ayrıca "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 173 yıl 6 ay hapis cezası aldı, dönemin Kara Havacılık Komutanı Hakan Atınç'ın derdest edilmesiyle ilgili Durmuş'a da 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Yardım suçundan ceza alanlar

Mahkeme, 15 Temmuz'da çoğunluğu kursiyer teğmen olan 34 sanık hakkında ise "Anayasa'yı ihlale yardım" suçundan hüküm kurdu ve 12 yıl 6 ay ile 18 yıl arasında değişen sürelerde hapisle cezalandırdı.

Söz konusu sanıkların isimleri şu şekilde:

"Ahmet Semih Bacanak, Alican Koç, Cihangir Can, Çağatay Taha Çolakoğlu, Fatma İnce, Galip Şimşek, Hüseyin Zengin, İbrahim Furkan Gülcan, İrfan Okumuş, Kemal Kirazlı, Kerimcan Kaman, Mahir Furkan Hasdemir, Mehmet Semih Üskaya, Mikail Aydoğan, Mustafa Özkardeşler, Müslim Çağırıcı, Selim Gören, Tolgahan Akbuğa, Volkan Cesur, Yaren Karaoğlu, Yasin Köroğlu, Emre Nazlıgüloğlu, Bilal Bozduğan, Burakhan İlgün, Emre Temizkan, İbrahim Mert, Muhterem Yaman, Nuri Yüksel, Osman Teke, Ömer Faruk Türkmen, Ali Sert, Cumali Bolat, Kazım Hamzaçebi ve Murat Gülerdi."

Eski tuğgenerale FETÖ üyeliğinden ceza

Mahkeme, 15 Temmuz'dan sonra tuğgeneralliğe terfi ettirilen ve bir süre Kara Havacılık Okul Komutanlığı da yapan sanık İdris Feyzi Okan ile Osman Ongun'a 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.

FETÖ'nün sivil imamları Mustafa Selen ve İbrahim Kutlu ile sanık Gökhan Lütfi Reyhan'ın 9'ar yıl hapis cezası aldığı kararda, Bilgehan Görgöz, Bilgin Kuğu, Halil Karabulut ve Mehmet Karakaş'ın aynı suçtan 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırılmasına hükmedildi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanıklar Kemal Kocaarslan ve Yusuf Orhan ise 1 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırıldı.

Beraat ve tefrik kararları

Davanın iki firari sanığının dosyasının ayrılmasına karar veren mahkeme, 31 sanığın da beraatine hükmetti.

Hakkında beraat kararı verilen sanıkların isimleri şöyle:

"Ali Tunç Avşar, Alaatin Cem Ersöz, Ali Kemal Eren, Burak Önal, Doğan Güven, Emin Türel, Ercan Ural, Fatih Tekkol, Fatih Sevinç, Fırat Darende, İbrahim Tepeli, İrfan Kantarcı, Mahmut Şakrak, Mehmet Kaya, Memduh Karagöl, Muhsin Yiğit Özdamar, Mutlu Açıkgöz, Murat Özel, Nuri Osmancıoğlu, Nuri Tuncel, Ömer Sezen, Ömer Faruk Albunar, Özgür Tosun, Rıza Yüksel, Tamer Öğüt, Taner Bektaş, Türker Gökdemir, Yunus Aydoğan, Ziya Kapar, Levent Selamoğlu ve Sebahatttin Şahin."

(Bitti)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Kahreden ölüm! Topladığı odunlar sonu oldu

Maçoğlu, 6 zabıtanın Vali tarafından gözaltına aldırıldığını iddia etti! Valilikten açıklama geldi

Kız öğrenciler için bağışlanan ev, Suriyeli erkeklere kiralandı

Görüntü bugün Türkiye'de çekildi! Sıcaktan asfalt eridi