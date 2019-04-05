Kara Havacılık Komutanlığı Darbe Girişimi Davasında Ara Karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları'ndaki salonda görülen duruşmaya sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.



Sanık savunmalarının ardından görüşü sorulan duruşma savcısı, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesini talep etti.



Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan eski astsubay Mahmut Şakrak'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.



Heyet, tutuklu sanıkların ise mevcut halinin devamına karar verdi.



Davanın görülmesine 29 Nisan ile 3 Mayıs tarihleri arasında devam edilecek.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

YSK, Kırklareli Merkezde Oyların Yeniden Sayılmasına Karar Verdi

Son Dakika! AK Parti'den Ankara'daki Yeniden Sayımla İlgili Açıklama: Oyumuz Bin 807 Arttı

Ekrem İmamoğlu: İstedikleri Kadar Saysınlar Hiçbir Şey Değişmeyecek

İmamoğlu'nun Ziyareti Sonrası, Bakanlık Anıtkabir Defterini Aldı