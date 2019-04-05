Son Dakika Haberleri: Kara Havacılık Komutanlığı Darbe Girişimi Davasında Ara Karar

Kara Havacılık Komutanlığı Darbe Girişimi Davasında Ara Karar

48 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kara Havacılık Komutanlığı Darbe Girişimi Davasında Ara Karar, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları'ndaki salonda görülen duruşmaya sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık savunmalarının ardından görüşü sorulan duruşma savcısı, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan eski astsubay Mahmut Şakrak'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

Heyet, tutuklu sanıkların ise mevcut halinin devamına karar verdi.

Davanın görülmesine 29 Nisan ile 3 Mayıs tarihleri arasında devam edilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:34 Kaynak: AA

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