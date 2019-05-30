Son Dakika Haberleri: Kara Havacılık Komutanlığı davasında 18 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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Kara Havacılık Komutanlığı davasında 18 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

9 dakika önce

Kara Havacılık Komutanlığı davasında 18 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kara Havacılık Komutanlığı davasında 18 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı., System.String[]
Kara Havacılık Komutanlığı davasında 18 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:49 Kaynak: AA
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