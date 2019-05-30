KAra Havacılık Komutanlığı davasında karar
1 saat önce
Kara Havacılık Komutanlığı davasında 56 sanığa ağırlaştırılmış müebbetFETÖ'nün darbe girişiminde MİT, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni vuran helikopter pilotlarının yargılandığı 152 sanıklı davada karar çıktı.
Kara Havacılık Komutanlığı davasında 56 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:45 Kaynak: İHA
FETÖ'nün darbe girişiminde MİT, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni vuran helikopter pilotlarının yargılandığı 152 sanıklı davada karar çıktı. Davada, 56 sanık 6 ila 29'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Darbe girişiminin ardından o dönem Genelkurmay Başkanı olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı Akıncı Üssü'nden Çankaya Köşkü'ne götüren helikopter pilotu Uğur Kapan ise, 29 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 932 yıl hapisle cezalandırıldı.
(İHA)
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