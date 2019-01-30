Son Dakika Haberleri: Kara Havacılık Komutanlığına Fetö Operasyonu

Kara Havacılık Komutanlığına Fetö Operasyonu

19 dakika önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmaları kapsamında Kara Havacılık Komutanlığı bünyesindeki 48 pilot hakkında gözaltı kararı verdi.

Kara Havacılık Komutanlığına Fetö Operasyonu, System.String[]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmaları kapsamında Kara Havacılık Komutanlığı bünyesindeki 48 pilot hakkında gözaltı kararı verdi. Başsavcılık, şüphelilerin mahrem imamı olan 15 kişi hakkında da gözaltı kararı çıkardı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:46 Kaynak: İHA

Kara Havacılık Komutanlığı, Başsavcı, Güncel
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