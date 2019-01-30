Kara Havacılık Komutanlığına Fetö Operasyonu
19 dakika önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmaları kapsamında Kara Havacılık Komutanlığı bünyesindeki 48 pilot hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmaları kapsamında Kara Havacılık Komutanlığı bünyesindeki 48 pilot hakkında gözaltı kararı verdi. Başsavcılık, şüphelilerin mahrem imamı olan 15 kişi hakkında da gözaltı kararı çıkardı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:46 Kaynak: İHA
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