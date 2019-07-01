Son Dakika Haberleri: Kara Havacılık Okulu'nda inşaatı süren binada yangın
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Kara Havacılık Okulu'nda inşaatı süren binada yangın

1 saat önce

ISPARTA'da Kara Havacılık Okulu yerleşkesinde yapımı devam eden binada çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Kara Havacılık Okulu'nda inşaatı süren binada yangın, System.String[]
ISPARTA'da Kara Havacılık Okulu yerleşkesinde yapımı devam eden binada çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Çıkış nedeni araştırılan yangın binada hasara neden oldu.
Isparta Süleyman Demirel Havalimanı yakınlarındaki Kara Havacılık Okul Komutanlığı yerleşkesi içinde yapımı devam eden inşaat halindeki bir binanın çatı katında saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Nedeni henüz bilinmeyen yangına Isparta ve çevre illerden gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları süren bölgede yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


- Isparta
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:54 Kaynak: DHA
Isparta, Güncel
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