Son Dakika Haberleri: Kara Hazırlıksız Yakalanan Sürücüler Yolda Mahsur Kaldı

Kara Hazırlıksız Yakalanan Sürücüler Yolda Mahsur Kaldı

1 saat önce

Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda mahsur kaldı Sivas'ta günün ilk saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden olduSİVAS - Sivas'ta günün ilk saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda mahsur kaldı
Sivas'ta günün ilk saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu

SİVAS - Sivas'ta günün ilk saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.
Sivas'ta günün ilk saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı ile şehir merkezinde kar kalınlığı 10 santimetrenin üzerine çıktı. Tipi nedeni ile Sivas- Erzincan karayolu Kızıldağ geçidinde ulaşıma kapandı. Sivas- Giresun karayolu üzerinde ki Geminbeli geçidinde ise ulaşım kontrollü olarak verildi. Sivas- Tokat karayolunun 1650 rakım yükseklikteki Çamlıbel geçidinde de aksamalar yaşandı. Zincirsiz yola çıkan araçlar yolda kaldı. Ağır tonajlı araçların trafiğe çıkışına izin verilmedi. Yolda kalan bazı sürücüler zincir takmak zorunda kaldı.
Karayolları 161. Şubesine bağlı Çamlıbel Bakımevi Kontrolörü Mustafa Ateş, "Gece 02: 00'dan bu yana yoğun kar yağıyor. Bizde geceden bu yana yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyoruz. Şu anda ciddi bir sorunumuz yok."dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:32 Kaynak: İHA

Çamlıbel, Kar, Sivas, 3. Sayfa, Güncel
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