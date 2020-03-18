Kara, "İdari izinler yeniden düzenlendi" - Son Dakika
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Kara, "İdari izinler yeniden düzenlendi"

6 saat önce

Sağlık-Sen Zonguldak Şube Başkanı Mehmet Ali Kara, sendika genel merkez yönetiminin Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet İslamoğlu ile görüşmeleri neticesinde idari izinlerin yeniden düzenlendiğini açıkladı.

Kara,

Sağlık-Sen Zonguldak Şube Başkanı Mehmet Ali Kara, sendika genel merkez yönetiminin Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet İslamoğlu ile görüşmeleri neticesinde idari izinlerin yeniden düzenlendiğini açıkladı.


Kara, görüşmeye ilişkin detayları açıkladı. Hamile ve engelli sağlık çalışanlarının 12 gün idari izinli sayılacağını aktaran Sağlık-Sen Zonguldak Şube Başkanı Mehmet Ali Kara şöyle dedi:


"Hamile ve engelli sağlık çalışanları 12 gün idari izinli sayılacak. Doğum sonrası analık izni süresi biten sağlık çalışanları talep etmeleri dahlinde ücretsiz izin alabilecek. Çalışan eşlerin her ikisinin de Bakanlık personeli olması halinde, sağlık hizmetinin sürdürülebilirliğine yönelik gerekli tedbirler alınması kaydıyla okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın sağlık çalışanı öncelikli yıllık izin talepleri karşılanacak. Koronavirüs'le mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanları arasında riskli grupta yer alanlar yeni yazıyla izinli sayılacak. Özellikle okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan, her ikisi de çalışan anne-baba sağlık personelleri için yeni düzenleme önemlidir. Hamile ve engelli sağlık çalışanları da düzenleme sonrası rahat bir nefes aldı. Sağlık çalışanlarının hassasiyetlerine kulak verdikleri için başta Sayın Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca olmak üzere Sayın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet İslamoğlu ve emeği geçen bakanlık teşkilatına teşekkür ediyoruz. Sağlık Sen Genel Başkanımız Sayın Semih Durmuş ve ekibine vermiş oldukları mücadeleden dolayı teşekkür ediyoruz." - ZONGULDAK

Mehmet İslamoğlu, Mehmet Ali Kara, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:53 Kaynak: İHA

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