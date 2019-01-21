Kara Kabare, Armağan Ekonomisiyle "Başka Bir Tiyatro Mümkün" Diyor

Bu tiyatroda kitap, şan dersi ve atalık tohum para yerine geçebiliyor

Oyunu izlemek isteyenler, armağan ekonomisi yöntemiyle karakabare.com adresinde yayınlanan armağan listesinden dilediklerini seçerek oyuna rezervasyon yapabiliyorlar. Böylece yarım kilo hurma, altı çizilerek okunmuş bir sosyoloji kitabı, bir saat şan dersi ya da başka bir oyuna bilet armağan ederek oyunu izlemek mümkün olabiliyor. Şirvan Akan tarafından, toplumda çok duyulma fırsatı olmayan öykülerin toplanıp stilize edilmesiyle oluşturulan, alternatif bir tarih yazmayı amaçlayan, 25 Ocak Cuma günü yapılacak prömiyerde şimdiden kapalı gişe olan ZBAM!, 29 Ocak Salıdan itibaren her Salı saat 20.30'da, Maya Sahnesi – Beyoğlu'nda izlenebilir.

Kara Kabare topluluğu, ZBAM! adlı oyunda, tiyatroda seyircilerle birlikte bir komün kurmaya karar vermiş bir topluluğun öyküsünü anlatırken, birlikte nasıl yaşayabileceğimiz, farklılıklarımızla nasıl bir arada durabileceğimiz gibi sorulara karanlık ama şenlikli bir mizahla değiniyor. Şarkı sözlerinden en küçük repliğe kadar tamamen yaşanmış olaylardan oluşan oyun, uyuşturucu kullanıp da bırakabilenlerin, kötü mahallelerden sağ çıkabilenlerin, tecavüze uğrayıp da bunu dönüştürebilenlerin, tüm varsayımları geçersiz kılıp delirmeye karar verenlerin sert ama kuvvetli umudunu, daha güzel bir dünya umuduyla harmanlıyor. Şirvan Akan'ın yazıp yönettiği oyunda, Defne Koldaş, Furkan Ak, Nihan Şentürk, Selami Üstübi ve Tuba Karabey rol alıyor. Oyunun besteleri Cosmic Wings grubundan Baki Turanlı'ya, müzik prodüksiyonu ise Kinesis grubundan Aykut Özen'e ait.

Para armağanı, oyunu izledikten sonra veriliyor

Sahne üzerinde başka bir dünyanın nasıl mümkün olabileceğini araştırırken, oyunlarını seyirciyle buluşturma yollarını da hayalleriyle hizalamak isteyen Kara Kabare topluluğu, armağan ekonomisine bir şeyleri yıkmak için değil, kurmak için sarıldıklarını ifade ediyor. Nakit paranın da bir armağan olarak görüldüğü bilet sisteminde, seyirci oyunu izlemeden önce değil, izledikten sonra, kendi kalbini, karşılanan ihtiyaçlarını, oyunun yarattığı duyguları göz önünde bulundurarak gönlünden geçen miktarı armağan ediyor. Sorunu parada değil, paranın ihtiyaç karşılamak için tek strateji olarak kullanılmasında gördüklerini paylaşan topluluğun armağan listesinde altı çizilerek okunmuş bir sosyoloji kitabı, sigara bırakma deneyimi ya da atalık tohum gibi paranın satın alamayacağı seçenekler de var. Yakınlık duydukları topluluklarla bir dayanışma yaratmak isteyen ekibin listelerine ekledikleri "kumbara" ile başka topluluklara destek olarak oyunu izlemek mümkün olacak. ZBAM! 29 Ocak Salı gününden itibaren her Salı, saat 20.30'da, Maya Sahnesi – Beyoğlu'nda izlenebilir.

2012'de kurulan Kara Kabare Tiyatro Topluluğu kendi içinde hiyerarşi üretmeyen, yalnızca sahne üzerinde değil, oyunların seyirciyle buluşturulmasındaki ekonomi konusunda da yeni yöntemler araştıran bir topluluk.