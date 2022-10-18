AFYONKARAHİSAR - Kara kalem ustası müezzin kayyım 25 yıldır hayallerini resmediyor - Son Dakika
Üye Girişi

AFYONKARAHİSAR - Kara kalem ustası müezzin kayyım 25 yıldır hayallerini resmediyor

18.10.2022 11:00

Afyonkarahisar'da görevli 46 yaşındaki müezzin kayyım İsmail Yüksel, 25 yıldır hayalleri için araç olarak gördüğü kara kalem sanatıyla eserler ortaya çıkarıyor.

Afyonkarahisar'da görevli 46 yaşındaki müezzin kayyım İsmail Yüksel, 25 yıldır hayalleri için araç olarak gördüğü kara kalem sanatıyla eserler ortaya çıkarıyor.

Otpazarı Camisi müezzin kayyımı Yüksel, hiçbir eğitim almadan lise yıllarında ilgi duyduğu kara kalem resim sanatını boş vakitlerinde hem evinde hem de görev yaptığı camide sürdürüyor.

Yüksel, AA muhabirine, kara kalem çalışmalarına, lise yıllarında defterlerine karalama yaparak başladığını söyledi.

Zamanla kendini geliştirerek karalama çalışmalarını iş hayatında da sürdürdüğünü dile getiren Yüksel, şunları aktardı:

"Boş vakitlerimde ve izin günlerimde evimde, zaman buldukça da görev yaptığım camide kara kalem resimler yapıyorum. Genelde Afyonkarahisar'ımızın tarihi mekanlarını, Kabe, Mescid-i Nebevi gibi kutsal mekanları, eski evleri, tanınmış sanatçılar, sporcular, siyasetçiler, eş, dost ve akrabalarımın portrelerini karaladık. Kimin resmini yaptıysam ona hediye ettim. Bazı resimleri de arkadaşlarımızın düğünleri, nişanları ve mutlu günlerinde çerçeveleterek armağan ettik."

"Her insanın mutlaka bir gizli saklı yeteneği olduğuna inanıyorum"

Yüksel, 2014 yılındaki Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda kara kalem eserlerinden oluşan bir sergiyi de Afyonkarahisar'da açtığını ve çok beğenildiğini anlattı.

Eserlerinin gençlere ve çocuklara örnek olduğunu aktaran Yüksel, şunları kaydetti:

"Sergi açtığım yıl cami cemaatim bile kara kalem resim yaptığımı bilmiyordu. Resim sergisi sonrası insanlardan çok güzel geri dönüşler oldu. Ben her insanın içerisinde mutlaka bir gizli saklı yeteneği olduğuna inanıyorum. Bazen bu yeteneği başka insanlar ortaya çıkarır. Bazen de insan kendi yeteneğini kendisi ortaya çıkarır. Ben resim konusunda yetenekli olduğumu düşünüyorum. Kendi kendime karalayarak hiçbir ders, kurs almadan resim yapmaya devam ediyorum. Bizim görevimiz insanlara din hizmeti sunmak ama insanların aklında din görevlileri hakkında 'Sosyal aktiviteleri yoktur.' gibi bir algı var. Ben o algıyı da yıkmış olduğuma inanıyorum."

Yüksel, bir din görevlisinin böyle sanatsal faaliyetlerle uğraşmasının insanlara çok enteresan gelebildiğini söyledi.

Resim sanatının bir "amaç" değil "araç" olduğuna dikkati çeken Yüksel, "Resim yaparken kendimizden çıkmak ve hayallerimizi resme dökebilmek önemlidir. Ben o şekilde görüyorum. Bunun bir sonu yok. Resim, 'insanın kalbindekini, içindekini ve hayalini dışa yansıtmak' demektir. İnsanın hayali bittiği zaman resim yapmayı da bırakır. Ben de hayallerim devam ettiği müddetçe resim yapmayı sürdüreceğim." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Akademisyen Gökhan Bulut, 'Sansür Yasası'nı Değerlendirdi: 'Kamusal Tartışmalarının Demokratik Bir Şekilde Oluşması Engelleniyor' Akademisyen Gökhan Bulut, 'Sansür Yasası'nı Değerlendirdi: 'Kamusal Tartışmalarının Demokratik Bir Şekilde Oluşması Engelleniyor'
Kaynak: AA

İsmail Yüksel, Karahisar, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR - Kara kalem ustası müezzin kayyım 25 yıldır hayallerini resmediyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan staj yapacak öğrencilere müjdeli haber! Asgari ücret seviyesine çıkacak
14:38 İstanbul'da yaşayanlar dikkat! 7 ilçede 10 saat boyunca su kesintisi yaşanacak
14:27 İran polisinin gözaltına aldığı kadını taciz ettiği anlar infiale yol açtı
14:19 ASAL Araştırma'nın 26 ilde gerçekleştirilen son anketinde AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti
14:18 26 milyon euroluk golcü Ay-Yıldızlı formayı giyecek mi? Stefan Kuntz büyük çaba sarf ediyor
14:15 Kılıçdaroğlu açıkladı! CHP, Basın Kanunu'nun tartışma yaratan 29. maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor
13:52 ABD Büyükelçisi'ne MHP lideri Bahçeli'den çarpıcı yanıt: Türkiye'de aptal yok
13:48 Ege Denizi'nde Kuşadası açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi! İzmir ve Aydın'dan da hissedildi
13:46 Çeçenistan'da iç savaş tehlikesi! Askere alınmak ve Ukrayna'ya gitmek istemeyen Çeçenlerle Kadirov'a bağlı birlikler arasında çatışma çıktı
13:29 Yedek kulübesinde sigara içerek skandala imza atan ünlü futbolcu Nainggolan, Royal Antwerp'te kadro dışı bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 15:01:03. #1.12#
SON DAKİKA: AFYONKARAHİSAR - Kara kalem ustası müezzin kayyım 25 yıldır hayallerini resmediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement