Erdoğan, siyasi hayatında kendisine eşlik eden kara kaplı defterden ayda 2 tane bitiriyor - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan, siyasi hayatında kendisine eşlik eden kara kaplı defterden ayda 2 tane bitiriyor - Son Dakika

Erdoğan, siyasi hayatında kendisine eşlik eden kara kaplı defterden ayda 2 tane bitiriyor

11 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi hayatının başından beri yanından ayırmadığı kara kaplı defter, toplantılarda dikkat çekiyor. Erdoğan, bütün önemli toplantılarına bu defterle katılıyor ve notlar alıyor. Erdoğan, aldığı notları daha sonra bakanlarına sorarak gelişmeleri takip ediyor.

Erdoğan, siyasi hayatında kendisine eşlik eden kara kaplı defterden ayda 2 tane bitiriyor, System.String[]

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleri ile gerçekleştirdiği toplantıya siyasi hayatının ilk gününden beri yanından ayırmadığı kara kaplı defteriyle katıldı. Ancak Erdoğan bu kez daha önce hiç yapmadığı bir şeyi yaptı ve yanına kırmızı, mavi, siyah olmak üzere üç farklı renkte kalem aldı. Vekilleri dikkatle dinleyen Erdoğan, bu kalemlerle defterine notlar aldı.

AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, belirli aralıklarla gerçekleştirdiği ve milletvekilleriyle yaptığı toplantıya yine kara kaplı defteriyle katıldı. Ancak toplantıya katılanların dikkatini farklı bir detay çekti. Erdoğan toplantıya bu kez üç kalemle geldi. Siyah, kırmızı ve mavi kalemleri defterinin yanına koydu.

BAZI NOTLARI KIRMIZIYLA YAZDI

Milletvekillerini dikkatle dinleyen ve defterine notlar alan Erdoğan, sık sık kalem değiştirdi ve bazı konuları kırmızı kalemle yazıp farklı kalemle yanına notlar düştü. Elbette bunu neden yaptığını soran olmadı. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre; toplantıya katılanlar, konunun önemine göre hangilerinin ilgili bakan, hangilerinin Cumhurbaşkanlığı bürokratlarına iletileceğine dair özel işaretler yaptığı yorumunda bulundu.

AYDA İKİ DEFTER BİTİRİYOR

Cumhurbaşkanı'na yakın isimler, Erdoğan'ın ayda iki adet kara kaplı defter bitirdiğini dile getiriyor. Bu defterler, partinin MKYK, MYK toplantılarının yanı sıra Bakanlar Kurulu ve MGK toplantılarında da Erdoğan'ın yanında oluyor. Bu deftere düşülen notların sonradan bakanlara iletiliyor.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:07 
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