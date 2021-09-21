Kara Kartal'da 6 sakat, 2 şüpheli! Adana Demir maçı öncesi, Sergen Yalçın ilk 11 çıkarmakta zorluk çekiyor

Sergen Yalçın, Malatya karşılaşmasıyla başlayan sakatlık kabusu nedeniyle Dortmund ve Antalyaspor maçlarında kadro çıkarmakta zorluk yaşamıştı. Adana Demirspor müsabakasında bu anlamda daha rahat durumda.

6 İSİM KESİN OLARAK YOK

Beşiktaş'ta Georges-Kevin N'Koudou, Vida, Alex Teixeira ve Umut Meraş'ın sakatlıkları sürüyor. Antalya maçında sakatlanan Necip ile Mehmet Topal da bugünkü karşılaşmada görev yapamayacak.

WELİNTON MAÇ SAATİNE KALDI

Rosier, bu maça ilk 11'de başlayacak. Welinton'un durumu halen şüpheli. Ancak yüksek ihtimalle Welinton da sahada olacak. Ersin Destanoğlu'nun da yoğun tempo düşünülerek kulübede olması bekleniyor.

İşte muhtemel ilk 11'ler:

Beşiktaş: Mert, Rosier, Atiba (Welinton), Montero, Rıdvan, Ghezzal, Salih, Josef, Pjanic, Larin, Batshuayi

Adana Demirspor: Ferhat, Samet, Svensson, Deli, Rassoul, Sinan, Bjarnason, Vargas, Stambouli, Ezeh, Assombalonga