Kara Kartal'da Atiba ve Larin, Yeni Malatyaspor maçının kamp kadrosuna dahil edilmedi

Akşener'in İmamoğlu için yaptığı benzetme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindirdi

42 yıldır tutsak olan balina, kafasını vura vura kendini öldürmeye çalıştı!

2022 Dünya Kupası Elemeleri maçları için Kanada Milli Takımı'nda olan Beşiktaş'ın yıldızları Cyle Larin ile Atiba, Yeni Malatyaspor maçının kamp kadrosuna alınmadı.

İKİ FUTBOLCU DA MİLLİ TAKIMDA SÜRE ALDI

TRT Spor'dan Tuna Akdemir'in haberine göre, iki oyuncu bu hafta oynanacak maçta görev yapamayacak. Beşiktaş yarın Yeni Malatyaspor ile saat 20:00'de evinde karşılaşacak. Atiba son olarak 6 Eylül tarihinde ABD karşısında Kanada forması giyerken Larin dün gece oynanan Surinam maçında 66 dakika görev yapmıştı.