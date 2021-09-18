Şampiyonlar Ligi dönüşünde Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'la karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan siyah-beyazlılar, Akdeniz ekibini yenerek zirvedeki yerini korumak istiyor.
Antalyaspor'da Beşiktaş mücadelesi öncesi sakatlıkları süren Doğukan Nelik ile Bahadır Öztürk dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Welinton, Georges-Kevin Nkoudou, Domagoj Vida, Alex Teixeira ve Umut Meraş sakatlıkları nedeniyle takımdaki yerini alamayacak. Öte yandan Beşiktaş, Valentin Rosier'in üst solunum yolu rahatsızlığı sebebiyle Antalyaspor maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Kudryashov, Güray, Poli, Nuri, Gökdeniz, Fredy, Mukairu, Wright
Beşiktaş: Mert, Necip, Montero, Mehmet Topal, N'Sakala, Josef, Salih, Atiba, Kenan, Gökhan Töre, Batshuayi
Son Dakika › Spor › Kara Kartal'da kadro sil baştan! İşte Antalyaspor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler - Son Dakika Spor