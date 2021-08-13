Kara Kartal için konuşulan Aleesami'nin, maçların devre arasında tuvalette sigara içtiği öğrenildi

Kara Kartal, 30 yaşındaki sol bek Haitam Alessami ile temas halinde. 30 kez Norveç Milli Takımı formasını terleten Aleesami, sol stoper, sol bek ve sol açıkta rahatlıkla oynayabiliyor. En son Rostov forması giyen Norveçli futbolcu, şu anda boşta.

İTALYA'DAN BU YÜZDEN GÖNDERİLDİ

Aleesami'nin İtalyan ekibi Palermo'dan da bu sebeple gönderildiği belirtildi.

ARKADAŞI İTİRAF ETTİ

Fotospor'un haberine göre; Oscar Hiljemark, takım arkadaşı Aleesami'nin sigara tiryakisi olduğunu ve maçların devre arasında sigara içtiğini itiraf etti. İtalya'da bu durumun yaygın olduğu ancak Aleesami'nin sigara yüzünden çokça sorun yaşadığı belirtildi.