Kara Kartal'ın kasasına para yağacak! 40 milyon TL'lik gece

Beşiktaş'ı bu akşam Vodafone Park'ta yaklaşık 20 bin civarında taraftarı destekleyecek. Beşiktaşlılar, bu maçın biletlerine büyük ilgi gösterdi. 175 TL ve 1600 TL arasındaki biletler adeta kapış kapış satıldı.

HASILAT 40'A ÇIKABİLİR

Ajansspor'un haberine göre 10 milyon TL'den fazla bilet geliri elde eden Beşiktaş, bir de galibiyet alırsa hasılatını 40 milyon TL'ye yükseltecek. Bu gelirin bir kısmı prim olarak futbolculara dağıtılacak.