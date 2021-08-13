Kara Kartal, ünlü futbolcu David Luiz'e imza attırıyor! Transferi Benfica'nın hocası duyurdu

Transferde gaza basan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek kadrosuna tecrübeli yıldızları katıyor. Alex Teixeira ile taraftarını sevince boğan Beşiktaş, şimdi de David Luiz bombası patlatmaya hazırlanıyor.

FARK 1 MİLYON EURO

Record gazetesi, Beşiktaş'ın David Luiz'e 2.5 milyon euro önerdiğini, Brezilyalı yıldızın ise 3.5 milyon euro istediğini yazdı. Bu farkın giderilme ihtimali oldukça kuvvetli.

"TÜRKİYE'YE GİDER"

Benfica'nın gündemine gelen David Luiz hakkında da Jorge Jesus bir açıklama yaptı. Deneyimli hoca, "David Luiz, Benfica'ya dönmeyecek. Henüz buraya dönmesi için doğru zaman değil. Artık Benfica'da oynayabileceğini düşünmüyorum. Ben de taraftarımız da onu çok seviyor. Eğer son durumunda değişiklik olmadıysa, Türkiye'ye gideceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.