"Kara kış"a rağmen yatalak hastaların bakımını ihmal etmiyorlar - Son Dakika
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"Kara kış"a rağmen yatalak hastaların bakımını ihmal etmiyorlar

6 saat önce

Van'ın Özalp ilçesindeki Evde Sağlık Hizmetleri Birimi ekipleri, bölgedeki çetin kış şartlarına rağmen kırsal mahallelerdeki yatalak hastalara ulaşarak tedavilerini yapıyor.

Van'ın Özalp ilçesindeki Evde Sağlık Hizmetleri Birimi ekipleri, bölgedeki çetin kış şartlarına rağmen kırsal mahallelerdeki yatalak hastalara ulaşarak tedavilerini yapıyor.

Van'da son zamanlarda etkisini artıran kar ve tipi, hayatı olumsuz etkiliyor. Yüzlerce mahalleye ulaşımın sağlanamadığı kentte, Evde Sağlık Hizmetleri Birimi görevlileri, zorlu doğa koşullarıyla mücadele ederek hastalara sağlık hizmeti sunuyor.

İran sınırında yer alan Özalp ve Saray ilçelerinde, tüm zorluklara rağmen görevlerini aksatmayan sağlık görevlileri, köylerdeki felç, obezite, alzaymır, tansiyon gibi kronik rahatsızlığı bulunanlar ile ameliyat sonrası hemşirelik hizmetine ihtiyaç duyan hastalara evlerinde tedavi uyguluyor.

Özalp'a 30 kilometre mesafedeki Dönerdere Mahallesi'ne giden ekipler, yüksek tansiyon hastası 68 yaşındaki Şuşe Özbek'i muayene ederek ilaçlarını verdi.

"Tüm zorluklara rağmen hastalarımıza ulaşmaya çalışıyoruz"

Evde Sağlık Hizmetleri ekip sorumlusu Dr. Sekvan Tül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki ilçede 6 personelle hastalara sağlık hizmeti sunmaya çalıştıklarını söyledi.

İki ilçede 270 hastayı düzenli olarak evlerinde ziyaret ettiklerini, muayenenin ardından gerekli ilaçları verdiklerini anlatan Tül, "Evde sağlık hizmeti ekipleri olarak zorlu kış şartlarında bütün hastalarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Elimizden gelen en güzel hizmeti vermeye çalışıyoruz. İlçemiz coğrafya bakımından kışları çetin geçen bir yer. Zorlu kış şartlarına rağmen hastalarımızı yalnız bırakmıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Saat kaç olursa olsun gece gündüz fark etmiyor." diyen Tül, "Hastalarımız bize ulaştığında hemen gereken ne varsa yapıyoruz. Bu yıl kar çok yağdığı için şartlar bizi de zorluyor fakat yollarımız sürekli açık. Açık olmayan sınır mahallelerdeki hastalarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Bu hastaların duasını almak, yüzlerini güldürmek bizi mutlu ediyor." şeklinde konuştu.

Hastalara bir telefon kadar yakın olduklarını vurgulayan Tül, kışın çetin koşullarında zaman zaman yolda kaldıklarını, buna rağmen hastalara zamanında ulaşmaya çalıştıklarını dile getirdi.

"Ekiplerden çok memnunuz"

Evde sağlık hizmeti alan Şuşe Özbek de 4 yıldır yüksek tansiyon hastası olduğunu, bu nedenle evden çıkamadığını belirtti.

Ekiplerin düzenli olarak köye gelip kendisiyle ilgilendiğini aktaran Özbek, "Sürekli kullandığım ilaçlar var. Ekipler gelerek gerekli kontrolleri yapıyor. Hizmetlerinden ve kendilerinden çok memnunuz. Bu karda kışta, soğuk demeden ekipler gelip kontrollerimi yapıyor. Biz onlardan razıyız, Allah da onlardan razı olsun." dedi.

Özbek'in oğlu Erhan Özbek ise ekiplerin tüm zorluklara rağmen eve gelerek annesinin kontrollerini yaptığını belirterek, "Devletimizin getirdiği bu hizmet, bizim için bir nimet. Gerekli ilaçları veriyorlar. Ayrıca gerekli görülmesi halinde hastalarımızı Van'daki büyük hastanelere götürüp uzman doktorlara gösteriyorlar. Her türlü yardımı yapıyorlar." diye konuştu.

Özalp, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:18 Kaynak: AA
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