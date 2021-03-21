Kara kış geri geldi - Son Dakika

Ayrıca Meteoroloji yetkilileri kar yağışıyla birlikte akşam saatlerinde don ve buzlanmaya karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Ardahan'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini artırdı. Şehir merkezinde şiddetini artıran kar yağışına vatandaşlar ise hazırlıksız yakalandı. Ardahan'da dört mevsimi aynı anda yaşadıklarını belirten vatandaşlar yazı beklediklerini söylediler.

ARDAHAN - Ardahan 'da dört gözle ilkbahar beklenirken yağan kar vatandaşlarda şaşkınlık oluşturdu. Ardahan'da kar yağışı sonrası kent beyaza büründü.

Yılda iki kez gerçekleşen ışık hadisesine tanıklık etmek için saatlerce nöbet tuttular! Bu kez beklenen olmadı